Carabinieri: Incremento indennità di comando per i comandanti di Tenenza e di Stazione

Forza Italia “esprime grande soddisfazione per l’approvazione in commissione Bilancio al Senato dell’emendamento a prima firma Gasparri al decreto Sostegni ter che stanzia maggiori risorse per l’indennità riconosciuta al personale incaricato di comando di stazioni e tenenze dell’organizzazione territoriale dei Carabinieri”.

Lo dichiarano i parlamentari di Forza Italia Maurizio Gasparri, Dario Damiani e Maria Tripodi che aggiungono in una nota: “Si tratta, infatti, di un riconoscimento già spettante ad altre Forze armate e di Polizia e che penalizzava quei comandanti di stazione dell’Arma che, pur gestendo una forza effettiva rilevante, non ricevevano l’indennità spettante ai loro colleghi. Un ulteriore riconoscimento per chi ogni giorno è in prima linea per difendere territori spesso lontani dalle grandi città ma che vivono, soprattutto in questa fase, grandi criticità. Un tributo ai marescialli dei carabinieri che sono da sempre un simbolo di sicurezza, di tutela della legalità, di vicinanza alla popolazione italiana ovunque essi operino, giustamente celebrati anche dalla letteratura italiana, dal cinema e dalla televisione.”