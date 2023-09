Bomba davanti all’abitazione di un poliziotto della squadra mobile

Giorgio Lovecchio, deputato del Movimento 5 Stelle, chiama in causa il Governo rispetto alla situazione che sta vivendo un poliziotto della Squadra Mobile della Questura di Foggia, residente ad Orta Nova, vittima di alcuni atti intimidatori, ben quattro: l’ultimo in ordine di tempo è avvenuto nella notte tra venerdì e sabato, quando ignoti hanno piazzato un ordigno davanti al cancello della sua abitazione, danneggiato dall’esplosione. Per fortuna nessuno è rimasto ferito.

Sarebbe, quello dell’altra notte, il quarto atto intimidatorio subito nelle ultime settimane dall’agente, atteso che sarebbe stato oggetto di altre due esplosioni e alcuni furti subiti dai suoi familiari. Sono in corso le indagini della polizia, al vaglio i filmati delle telecamere di videosorveglianza installati proprio nelle vicinanze dell’appartamento della vittima. Ad agire due uomini incappucciati giunti a bordo di uno scooter.

“Come MoVimento 5 Stelle avevamo lottato tanto per il rafforzamento delle forze dell’ordine, soprattutto nei punti strategici (ed Orta lo è, purtroppo), combattevamo e combattiamo ancora per la riforma della geografia giudiziaria. Questo caso è di una gravità assoluta, cosa aspetta il Governo, che ci scappi un altro morto? Le nostre forze di polizia sono ancora troppo bistrattate: turni assurdi, scarcerazioni facili e burocrazia di certo non le aiutano, così come non aiuta il silenzio sulla riforma della geografia giudiziaria da parte dell’attuale esecutivo. È inconcepibile che un tutore dell’ordine debba vivere nel terrore di subire un attentato, che mette in pericolo anche le famiglie. È ora che il governo Meloni si svegli!”

Solidarietà alla vittima da parte del dirigente nazionale del sindacato Sap, Francesco Pulli: “Si augura il massimo sostegno delle istituzioni locali e nazionali per quanto possono fare per sradicare l’endemico fenomeno criminoso della cosiddetta quarta mafia. Aspettiamo atti concreti da questo governo che nella sicurezza ha improntando il programma elettorale”.

