Blitz anti mafia a Bari: “Dopo 14 ore di lavoro continuativo poliziotti rimproverati per gli straordinari”

I vertici della Polizia sono stati di certo lieti di sbandierare ai quattro venti l’ennesima importante operazione anti-mafia portata a termine sul territorio, ma il sindacato di polizia COISP ha sollpiùto più di una perplessità sulle condizioni in cui è stata condotta e le ripercussioni per gli agenti coinvolti.

Turni Estenuanti Oltre il Limite

Dopo turni massacranti anche oltre le 14 ore, un poliziotto ha rischiato addirittura un incidente per la stanchezza accumulata. Eppure ai colleghi è stato chiesto di rimettersi subito in viaggio per 3 ore per fare rientro in sede, senza neanche il tempo di riposare.

Ma non è finita, perché chi ha osato richiedere il compenso per gli straordinari accumulati sarebbe stato implicitamente invitato a dichiararne di meno. E chi aveva anticipato spese per l’alloggio resterà ora col cerino in mano dopo il cambio di programma dell’amministrazione.

Il sindacato parla senza mezzi termini di “caporalato” e violazione delle leggi che tutelano il personale in missione. Ora si attende una risposta dai vertici, perché gli agenti non possono essere carne da macello per le statistiche sull’attività di polizia.

