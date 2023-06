Berlusconi, l’ultimo post sui social con il berretto da carabiniere. La simpatia per l’Arma “da imprenditore davo benestare ad assunzione se in famiglia c’era un carabiniere”

Il berretto dell’Arma dei carabinieri e un sorriso accattivante, Silvio Berlusconi lascia con questa immagine il suo ultimo post su Facebook, nella pagina che vanta, nel giorno della sua scomparsa oltre 1,1 milioni di follower. La foto di Berlusconi-carabiniere è stata pubblicata lo scorso 5 giugno (il giorno della Festa dell’Arma), dopo le 17. Ed è la stessa che appare anche sulla pagina Instagram, che conta 579mila follower.

Silvio Berlusconi celebra la ricorrenza dell’Arma dei Carabinieri sui social

Questo l’ultimo post del cavaliere “Oggi festeggiamo i 209 anni dalla nascita dell’Arma dei Carabinieri. 209 anni di dedizione, abnegazione, spirito di sacrificio, indefesso servizio volto a garantire, in Italia ed all’estero, pace e sicurezza. Rivolgo al Comandante Generale Teo Luzi ed a tutte le donne e gli uomini dell’Arma dei Carabinieri i miei più vivi auguri per questa importante ricorrenza, uniti ad una profonda gratitudine per l’encomiabile servizio svolto in questi oltre due secoli a tutela della collettività.

Berlusconi: mi sarebbe piaciuto fare il carabiniere

Nel 2011 all’inaugurazione dell’anno accademico alla scuola ufficiali dell’Arma dei carabinieri affermò «Sono un padre e un nonno, ancora valido, che se non avesse fatto il mestiere che ha fatto gli sarebbe piaciuto fare il carabiniere. Quando facevo l’imprenditore e dovevo dare il benestare all’assunzione di qualche collaboratore, se nel curriculum leggevo che c’era un papà o un nonno carabiniere, davo il benestare all’assunzione senza leggere oltre».

La simpatia per l’Arma e l’identikit del carabiniere

Sempre alla scuola ufficiali Berlusconi tratteggiò l’identikit del carabiniere ideale sottolineando che tra le qualità c’è quella «dell’assunzione di responsabilità», spiegando che «gli obiettivi più ambiziosi» vengono raggiunti attraverso «il sacrifico e l’impegno, il rispetto degli altri e dando qualcosa alle persone con cui si collabora». Quindi indossò il berretto d’ordinanza a favore dei fotografi.

