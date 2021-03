Balletto dei marinai, indagata la tenente. «Disobbedienza aggravata»

E’ indagata per il reato di «Concorso in disobbedienza continuata pluriaggravata» la tenente di vascello protagonista del famoso balletto messo in scena l’estate scorsa nella Scuola sottufficiali di Taranto dai giovani volontari che avevano appena prestato giuramento. Il video che riprendeva le reclute era finito sul web e in pochi giorni era diventato virale.

Nei prossimi giorni, assistita dall’avvocato Giorgio Carta, verrà interrogata nell’ambito del procedimento penale aperto dalla procura militare di Napoli. Nei mesi scorsi la giovane ufficiale era stata messa sotto procedimento disciplinare dalla Marina (sospeso in attesa dell’esito di quello penale) con l’accusa di aver gettato discredito sulla Forza armata. Lei ha però sempre respinto gli addebiti, sostenendo di non aver fatto niente di male.

Secondo l’accusa, non avrebbe obbedito agli ordini del comandante di reparto, attinenti al servizio e alla disciplina.

In particolare, «senza autorizzazione dei superiori gerarchici e in violazione delle disposizioni, ordinava dapprima agli allievi» di «effettuare un balletto sul brano «Jerusalema», di Master KG e, mentre i marinai «ballavano tale brano rimanendo inquadrati», la tenente di vascello ordinava a un sottufficiale di riprendere tutto con il cellulare e di inviarglielo – «sempre senza autorizzazione dei superiori gerarchici» – via Whatsapp.