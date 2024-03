Ausiliaria, la vantaggiosa opportunità pensionistica dei militari, chiesta “Parità di trattamento per la polizia”

Il SIAP ha inviato una lettera ai Ministri della Funzione Pubblica e dell’Interno per protestare contro le disparità di trattamento pensionistico tra il personale delle forze di polizia ad ordinamento civile e quello militare.

Nel documento, firmato dal Segretario Generale Giuseppe Tiani, si evidenzia come l’articolo 1864 del Codice dell’Ordinamento Militare, disciplinando la collocazione in ausiliaria per i militari, consenta loro di ottenere benefici pensionistici più favorevoli.

I vantaggi dell’ausiliaria per i militari

In particolare, la norma permette di incrementare in modo consistente il montante contributivo e di rivalutare l’intero assegno pensionistico ben oltre i limiti di età previsti, con evidenti vantaggi economici rispetto a quanto previsto per il personale di polizia. “Le vantaggiose opportunità offerte al personale militare in tema previdenziale, richiamate da apposite circolari del Ministero della Difesa, stabiliscono la creazione di una quota C che aumenta, in maniera sostanziale il montante contributivo per il personale militare. Inoltre, alla fine del periodo trascorso in ausiliaria, viene rivalutato l’intero assegno pensionistico, applicando il coefficiente di trasformazione corrispondente all’età anagrafica e ben oltre il limite ordinamentale fissato per la pensione di vecchiaia, con notevole vantaggio economico, a prescindere che si vada in quiescenza con il sistema retributivo, contributivo o misto.”

I militari, spiega la lettera allegando una circolare del Ministero della Difesa, possono scegliere se andare in pensione con il sistema dell’ausiliaria o con quello del moltiplicatore del quinto, mentre quest’ultima è l’unica opzione per gli appartenenti alla Polizia.

Le richieste del SIAP

Da qui la richiesta di un incontro urgente con i Ministri competenti da parte del SIAP, che ritiene non più sostenibile questa disparità di trattamento all’interno dello stesso comparto sicurezza. Il sindacato ricorda che ad oggi non è stato ancora convocato il tavolo di confronto sulla previdenza dedicata, nonostante nuove risorse stanziate in legge di bilancio.

Appello per la parità di trattamento

Nel documento si sottolinea l’impatto della problematica sulla vita e le famiglie dei poliziotti, chiedendo interventi rapidi per garantire equità di trattamento pensionistico tra militari e appartenenti alle forze di polizia ad ordinamento civile.

In conclusione, un accorato appello per sanare al più presto questa situazione, ritenuta lesiva della dignità professionale degli operatori di polizia.

