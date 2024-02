Ausiliaria 2024, il Ministero della Difesa determina il contingente: ecco i posti disponibili

Il Ministero della Difesa ha determinato il contingente massimo di ufficiali e marescialli dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica da collocare in ausiliaria su domanda per l’anno 2024.

La decisione è stata presa facendo riferimento a quanto previsto dall’art. 2229 del Codice dell’ordinamento militare, che consente al Ministro della Difesa di disporre il collocamento in ausiliaria entro il 31 dicembre 2024 al fine di raggiungere progressivamente i volumi organici stabiliti.

Nello specifico, il contingente è fissato in 60 ufficiali, di cui 30 tenenti colonnelli, e 284 marescialli. Viene inoltre ricordato che il 50% delle unità di ufficiali riguarda gli anni 2020-2024 e deve essere riservato ai tenenti colonnelli, devolvendo le eventuali posizioni residue ad altri gradi.

La decisione si colloca nel più ampio processo di riorganizzazione e ridimensionamento degli organici militari, che l’art. 2206-bis fissa complessivamente in 150.000 unità da raggiungere entro il 2034. L’ausiliaria rappresenta dunque uno strumento utilizzato dal Ministero per gestire in maniera flessibile la transizione verso questi nuovi livelli.

Il contingente deciso tiene conto dei limiti di spesa stabiliti dal Codice, delle risorse stanziate a bilancio e delle domande pervenute, al fine di ottimizzare il turnover e favorire il ricambio generazionale nelle forze armate nel rispetto dei vincoli normativi e di finanza pubblica.

