Aumentare la Sicurezza in Vista del Giubileo: nuove caserme dei Carabinieri a Roma

In vista del prossimo Giubileo, garantire la sicurezza è una priorità per le Istituzioni. Al fine di raggiungere questo obiettivo, sono previsti interventi mirati a sostegno dei Carabinieri operanti nel territorio capitolino. Tuttavia, l’attuazione di questo programma ha incontrato alcune difficoltà, tra cui:

1. Insufficiente Dotazione Finanziaria: La disponibilità limitata di fondi ha rappresentato una sfida nella realizzazione degli interventi.

2. Indisponibilità Giuridica degli Immobili: Problemi legali legati agli immobili hanno creato ostacoli nell’implementazione del programma.

3. Presenza di Occupazioni abusive: La presenza di occupazioni abusive degli immobili ha complicato ulteriormente la situazione.

4. Mancato Adeguamento del Piano Regolatore Comunale: L’adeguamento del piano regolatore comunale alle nuove funzioni degli edifici è risultato insufficiente.

L’emergenza pandemica da Covid-19 e l’evoluzione anomala del mercato delle costruzioni hanno aggravato le difficoltà. Inoltre, l’acquisizione di nuovi immobili nel complesso di via del Trullo ha aumentato la necessità di infrastrutture.

Per massimizzare la sicurezza urbana, è stato indispensabile intervenire sugli edifici attraverso cinque stralci funzionali:

1. Ristrutturazione della ex Caserma “Donato” via del Trullo: Uno dei tre edifici assegnati ai Carabinieri, proveniente dalla dismissione della caserma di via del Trullo, verrà trasformato in una stazione dei Carabinieri.

2. Ristrutturazione Ex Edificio Scolastico via dei Tordi: Un edificio scolastico dismesso dal Comune di Roma verrà riconvertito in una caserma dei Carabinieri.

3. Ristrutturazione Ex Edificio Scolastico via dei Cocco Ortu: Una porzione dell’edificio scolastico dismesso verrà trasformata in una caserma dei Carabinieri.

4. Ristrutturazione Ex Edificio Scolastico via Appiani: Un’altra porzione dell’edificio scolastico verrà riconvertita in una caserma dei Carabinieri.

5. Ristrutturazione Ex Edificio Scolastico via dei Cocco Ortu: Un ulteriore pezzo dell’edificio scolastico dismesso diventerà una caserma dei Carabinieri.

Il costo complessivo di completamento di queste quattro caserme è stato stimato in 17.210.000,00 euro, tenendo conto dei recenti aumenti dei costi delle costruzioni. Un ulteriore stralcio esecutivo è previsto per colmare il divario tra le esigenze e la realizzazione attuale, grazie a finanziamenti provenienti dalle Risorse Giubileo 2025.

Questo progetto consentirà il completamento della ristrutturazione dei complessi di via Appiani, via Cocco Ortu e via dei Tordi, includendo interventi sulle porzioni di edificio non ancora trattate, la ristrutturazione degli alloggi del custode e le sistemazioni esterne.

