Assolto il giovane guineano a processo per resistenza: in un video veniva colpito da un carabiniere

Modena – Si è concluso con un’assoluzione piena il processo per direttissima a carico di Idrissa Diallo, il giovane cuoco guineano protagonista di un video divenuto virale lo scorso 13 marzo. Nelle immagini, girate davanti al teatro Storchi di Modena, si vede uno dei due Carabinieri che lo stavano caricando sulla vettura di servizio colpirlo ripetutamente con pugni, anche al volto e alla testa.

La giudice Natalina Pischedda ha stabilito che il fatto non sussiste, accogliendo la tesi della difesa supportata da ulteriori filmati, in particolare quello ripreso da una telecamera di un autobus di passaggio. La Pm Francesca Graziano aveva invece richiesto una condanna a tre mesi per resistenza e danneggiamenti all’auto di servizio.

Visibilmente sollevato, Idrissa Diallo ha commentato la sentenza con poche parole: “Sono contento si si va bene”. Il giovane, che ha sporto denuncia per lesioni, è stato sentito dalla squadra Mobile e la sua testimonianza è confluita nel fascicolo che vede ora indagati i due militari coinvolti nell’episodio.

A seguito dei fatti, i due Carabinieri e due loro superiori sono stati trasferiti, mentre gli atti del processo saranno trasmessi alla procura per valutare le loro responsabilità. L’assoluzione di Idrissa Diallo segna un importante punto di svolta in una vicenda che ha suscitato forte clamore mediatico e indignazione nell’opinione pubblica.

