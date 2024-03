Arresti filmati a Modena. La decisione del Comando generale: “Trasferiti due ufficiali dell’Arma”

In seguito alla diffusione sui social di video che mostrano un carabiniere caricare con forza un fermato in auto, il Comando Generale dell’Arma ha deciso il trasferimento dei superiori gerarchici del militare finito sotto inchiesta per questi episodi. La decisione riguarda il Comandante della Compagnia di Modena e il Comandante del Nucleo Operativo e Radiomobile della stessa città, da cui dipende il cacarabiniere.

La decisione del Comando Generale

Secondo quanto precisato dal Comando Generale dei Carabinieri, “la decisione è stata assunta per garantire una maggiore trasparenza amministrativa e per garantire serenità al reparto e anche nell’interesse dei due ufficiali”. Le procedure di trasferimento sono state avviate e il trasferimento vero e proprio avverrà nelle prossime settimane.

Contestualmente, per il carabiniere ripreso nei video è stato disposto l’immediato trasferimento in provincia di Piacenza. Un altro militare, ripreso nelle immagini del primo episodio, era già stato spostato ad altro incarico in precedenza.

Il Comando Generale ha fatto sapere di aver avviato un rigoroso esame delle responsabilità disciplinari a carico del carabiniere coonvoto in questi episodi.

