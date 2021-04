Assembramento nel bar con i poliziotti, l’avvocato sottolinea: «Nessuno è stato multato»

«Con riferimento alla notizia che ha avuto grande eco a livello nazionale, all’avvocato Francesco Nicoletti è stato conferito mandato difensivo da parte del titolare della nota e avviatissima attività commerciale oggetto di accertamento da parte dei Carabinieri al fine di esercitare il proprio diritto di rettifica della notizia».

È quanto si legge in una nota del legale pubblicata sul corriere della Calabria .

«È stato riportato in modo non corrispondente alla verità dei fatti che contestualmente all’ispezione, alla contestazione e alla notifica della violazione amministrativa, alcuni avventori, al momento presenti nel locale, sarebbero stati anche loro contravvenzionati. Il noto titolare dell’importante attività commerciale per il tramite del proprio difensore di fiducia avvocato Francesco Nicoletti evidenzia che nessun avventore presente al momento dell’accertamento all’interno del locale è stato multato e/o sanzionato, con espressa richiesta di medesima pubblicazione della rettifica da parte degli organi di stampa che hanno divulgato la notizia».