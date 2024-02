Arma dei Carabinieri in lutto per la prematura scomparsa del Luogotenente Agostino Risorto

Reggio Calabria, 23 settembre – Una triste notizia ha colpito la comunità dell’Arma dei Carabinieri. Il Luogotenente Agostino Risorto, carica speciale dei ROS (Raggruppamento Operativo Speciale), è improvvisamente venuto a mancare all’età di soli 54 anni a causa di un malore improvviso. La notizia ha lasciato i colleghi dell’Arma attoniti e in lutto, che stanno esprimendo il loro cordoglio attraverso i social media.

Agostino Risorto era un uomo di grande umanità e bontà, che ha dedicato la sua vita alla sua famiglia e al suo lavoro. Era molto stimato dai suoi colleghi per la sua professionalità e il suo impegno costante nel garantire la sicurezza e la giustizia nella sua area di competenza.

I colleghi dell’Arma dei Carabinieri hanno espresso il loro dolore per la perdita improvvisa di Agostino Risorto. Uno di loro ha scritto: “Ho appena appreso con grande tristezza che il nostro caro Risorto Agostino ci ha lasciati improvvisamente. Prego per lui e per la sua famiglia”. Un altro militare ha aggiunto: “Sono profondamente triste per la perdita di un amico e collega, il Luogotenente Agostino Risorto, che ha prestato servizio a Reggio Calabria e in passato presso il Nucleo Operativo CC di Catania Piazza Verga. Mi unisco al dolore della famiglia in questo momento difficile”.

La scomparsa improvvisa del Luogotenente Agostino Risorto è una grande perdita per l’Arma dei Carabinieri e per la comunità che ha servito. La sua dedizione al lavoro e la sua prematura dipartita saranno ricordate da tutti coloro che hanno avuto il piacere di conoscerlo e lavorare con lui.

In questi momenti di lutto, l’Arma dei Carabinieri si unisce nella solidarietà e nel sostegno alla famiglia di Agostino Risorto, offrendo il proprio supporto e conforto in questo momento di profonda tristezza. La sua memoria rimarrà viva tra i suoi colleghi e coloro che hanno avuto l’onore di condividere il suo percorso.

