Al via la maxi esercitazione della Nato nell’Artico: oltre 20 mila militari tra Norvegia, Finlandia e Svezia

Oltre 20 mila soldati, più di cento aerei da combattimento e almeno 50 sottomarini partecipano all’esercitazione della Nato Nordic Response 2024. A partire da ieri e fino al 14 marzo, Norvegia, Finlandia e Svezia ospitano più di 20 mila soldati di 13 Paesi alleati e partner della Nato.

Nordic Response 2024 fa parte della serie di esercitazioni Steadfast Defender. L’evento avrà il suo punto focale nella Norvegia settentrionale, in Svezia e in Finlandia, nonché nei corrispondenti spazi aerei e marittimi, e impegnerà oltre 50 sottomarini, fregate, corvette, portaerei e varie navi anfibie, come ha specificato il comando aereo della Nato (Aircom), con sede nella città tedesca di Ramstein.

Nei cieli, invece, voleranno più di cento aerei da combattimento, da trasporto, di sorveglianza marittima, nonché elicotteri alleati e aerei delle forze speciali. Sul terreno, migliaia di soldati simuleranno la difesa del territorio nordico con vari sistemi di artiglieria, carri armati, veicoli cingolati e altri veicoli terrestri. La formazione congiunta si concentrerà sulla difesa e la protezione della regione nordica. “Dobbiamo essere in grado di combattere e fermare chiunque cerchi di sfidare i nostri confini, i valori e la democrazia” infatti “con l’attuale situazione sul fronte sicurezza in Europa, l’esercitazione è estremamente rilevante e più importante che mai”, ha dichiarato il brigadiere Tron Strand delle Royal Norwegian Air Force e Comandante del Norwegian Air Operations Centre.

