Aggredito a calci e pugni il capitano dei Carabinieri comandante della compagnia di Lanusei: agli arresti domiciliari i due responsabili

Fuori servizio, è passato a bordo del proprio scooter e, dopo essersi presentato, ha chiesto di spostare alcune auto in sosta in curva in prossimità di un noto e affollato esercizio commerciale, poiché ostacolavano la circolazione.

Secondo la ricostruzione dei Carabinieri due dei presenti, un 22enne e un 39enne, mentre l’Ufficiale si allontanava, lo hanno raggiunto a bordo in auto e, approfittando del buio, lo hanno speronato e fatto cadere, e poi strattonato colpendolo ripetutamente con calci e pugni e danneggiando anche il motoveicolo.