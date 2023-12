Aggredisce una poliziotta e la palpeggia: arrestato

Un uomo ha aggredito e palpeggiato una poliziotta: è successo nella notte di Natale a Milano. Il molestatore è stato fermato e arrestato: adesso si trova in carcere a San Vittore dove resta a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Sulla base di quanto ricostruito fino a questo momento, sembrerebbe che gli agenti abbiano ricevuto una segnalazione da parte di una donna: si trattava di una madre che denunciava che il figlio era incontrollabile e in stato di ubriachezza. Chiedeva, quindi, l’intervento delle forze dell’ordine.

Gli agenti di polizia sono intervenuti immediatamente. Una volta in via Galvano Fiamma, in zona Risorgimento, hanno trovato l’uomo e hanno provato a bloccarlo. Il 34enne, che ha anche alcuni precedenti penali, era in stato di agitazione: ha iniziato a insultare e spingere più volte i poliziotti

Si è scagliato, in particolar modo, contro un’agente: la avrebbe spinta, minacciata e infine palpata. È stato bloccato e arrestato: adesso dovrà rispondere dell’accusa di aggressione a pubblico ufficiale e violenza sessuale. Gli agenti lo hanno prima portato in Questura dove si sono svolte tutte le procedure per l’identificazione e poi lo hanno trasferito nel carcere di San Vittore. Adesso è in attesa dell’udienza di convalida.

Leggi al Costo di un Caffè: Senza Pubblicità e Con Contenuti Premium!