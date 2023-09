Aggredisce la madre con calci e pugni e la uccide

Una 72enne è morta in ospedale dopo essere stata picchiata dal figlio e ridotta in fin di vita a seguito di una lite. L’omicidio è avvenuto nel Bresciano. L’uomo è stato arrestato.

Una donna di 72 anni è morta in ospedale nella notte dopo che ieri era stata aggredita con calci e pugni dal figlio 45enne, in casa, a Lugana di Sirmione, nel Bresciano. L’anziana era stata ricoverata in condizioni disperate ma è deceduta. Il figlio è stato arrestato dai carabinieri ieri sera: dovrà rispondere di omicidio aggravato.

L’aggressione culminata nell’omicidio

Secondo quanto riporta Il Giorno, la brutale aggressione sarebbe avvenuta a seguito di una lite. A chiamare i soccorsi sono stati i vicini, allarmati dalle urla disperate provenienti dall’abitazione.