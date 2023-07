Aggiornamenti sugli emolumenti per le Forze Armate: pagamento straordinario entro luglio

Le Forze Armate si preparano a ricevere una emissione straordinaria dei pagamenti entro il mese di luglio, per coloro che non troveranno il FESI nel cedolino ordinario del 21 luglio. Di solito, l’accredito avviene entro il 28 del mese.

Tuttavia, è importante sottolineare che il cedolino dell’emissione straordinaria sarà visibile solo pochi giorni prima dell’accredito. Inoltre, la tanto attesa “una tantum” relativa al periodo da gennaio a giugno potrebbe essere erogata separatamente, con un cedolino a parte.

Moliti militari hanno segnalato che manca il FESI nel loro cedolino ed è purtroppo una situazione comune ad oltre 1/3 del personale. In molti segnalano invece la mancanza del rimborso della dichiarazione dei redditi (modello 730), ma ciò è dovuto al fatto che occorrono almeno due mesi dall’invio prima che il documento sia visualizzabile nella busta paga.

È importante tenere presente questi tempi e le eventuali discrepanze nel cedolino, affinché il personale delle Forze Armate possa pianificare adeguatamente le proprie finanze. Resta da vedere come saranno gestite le eventuali problematiche, i soliti ritardi di NOIPA nei pagamenti e nelle emissioni.

Il pagamento straordinario entro luglio rappresenta un’opportunità per il personale delle Forze Armate di ricevere le dovute retribuzioni, anche se la mancanza di alcuni emolumenti come il FESI e il modello 730 causerà di certo un disagio finanziario in chi prospettava una minima organizzazione delle proprie ferie.

Cosa aspetti?

Al costo di meno di un caffè al mese potrai leggere le nostre notizie senza gli spazi pubblicitari ed accedere a contenuti premium riservati agli abbonati – CLICCA QUI PER ABBONARTI