Addio al caporale maggiore Daniele Pagano: vinto dalla malattia, aveva 41 anni

È mancato, vinto dalla malattia, il 41enne Daniele Pagano: era caporale maggiore scelto alla caserma “Lancieri di Novara” di Codroipo e da alcuni anni risiedeva nel comune di Cordovado con la sua famiglia. È quanto riporta il Messaggero Veneto.



Originario della provincia di Taranto, da oltre vent’anni aveva intrapreso la carriera militare prima di stanza a Casarsa della Delizia e, successivamente, a Codroipo dove era molto apprezzato e benvoluto da tanti amici e commilitoni.

A Cordovado era circondato da amici e conoscenti che ne apprezzavano le qualità di persona aperta e disponibile verso tutti, poi dopo la diagnosi, aveva affrontato la malattia con grande forza.

La sua scomparsa ha creato un grande vuoto nella sua amata famiglia.

I funerali del militare sono stati fissati per domani mattina, alle 11.30, nel duomo di Cordovado, in seguito la salma sarà trasferita per essere tumulata nel cimitero di Lizzano (Taranto).

Lascia nel dolore la moglie Zlatka, due figli, la mamma il papà e le tante persone che lo conoscevano.