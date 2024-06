Volo o treno in ritardo? Ecco quando si può chiedere il risarcimento

Un volo cancellato o un treno in ritardo possono rovinare la vacanza. Ecco come fare a chiedere rimborsi e risarcimenti.

Trenitalia in ritardo

In caso di arrivo in ritardo, Trenitalia riconosce un rimborso che varia a seconda del tipo di treno e dei minuti di ritardo.

In particolare, per ritardi Freccia tra i 30 e 59 minuti si può richiedere il 25% del prezzo originale in forma di voucher utilizzabile per effettuare nuovi acquisti. Per un ritardo tra i 60 e 119 minuti su tutti i treni nazionali è possibile ricevere un rimborso del 25% del prezzo originale. Infine, per ritardi superiori ai 120 minuti su tutti i treni nazionali si può richiedere un rimborso del 50%. Attenzione, però: non si ha diritto al rimborso se il ritardo viene comunicato prima dell’acquisto.

Voli in ritardo

Con le compagnie aeree la situazione è più complessa, ma chi viaggia ha diritto a una compensazione in caso di ritardo. Secondo il Regolamento Europeo (CE) n. 261/2004 261 si può avere diritto a un rimborso e in alcuni casi spetta addirittura un risarcimento.

Voli rimborsabili, quali sono?

Se il volo accumula più di 5 ore di ritardo e non ti conviene più prenderlo, hai diritto al rimborso del biglietto. Allo stesso modo, puoi chiederlo se il tuo volo viene cancellato meno di 14 giorni prima del tuo viaggio e ti viene offerta una soluzione svantaggiosa.

Quando chiedere il risarcimento – Il risarcimento, invece, può essere chiesto quando: