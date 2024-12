SOS MARINA MILITARE: La Flotta Italiana sta affondando nella crisi

LA MARINA MILITARE ITALIANA IN CRISI: L’ALLARME DEL SIM

Un grido d’allarme che non può più essere ignorato: la Marina Militare Italiana sta affrontando una crisi senza precedenti. Il Sindacato Italiano dei Militari della Marina (SIM Marina) lancia un appello urgente alle istituzioni, delineando uno scenario preoccupante per uno dei pilastri della difesa nazionale.

EMERGENZA PERSONALE E OPERATIVITÀ

La situazione attuale è critica, con un sottorganico che sta mettendo a dura prova l’intera struttura. Come evidenziato nel comunicato del SIM Marina, “le attività operative sono notevolmente aumentate e destinate a crescere ulteriormente”, mentre il personale continua a diminuire. Un paradosso che sta creando pressioni insostenibili sugli equipaggi.

IL PESO SULLE FAMIGLIE

Particolarmente toccante è l’aspetto umano della crisi. Il sindacato porta l’esempio emblematico della nuova Nave Trieste: “può imbarcare 1055 militari, ha un impatto diretto stimato, per difetto, su oltre 3000 persone valutando solamente i familiari diretti”. Un dato che sottolinea il peso sociale di questa professione.

OLTRE LA DIFESA: UN RUOLO MULTIFUNZIONALE

La Marina non è solo uno strumento di difesa. Come sottolinea il SIM, viene impiegata “in situazioni di crisi umanitarie, nella gestione dei fenomeni migratori, per calamità naturali”, dimostrando una versatilità che rende ancora più critica la carenza di personale.

LA SFIDA DEL RECLUTAMENTO

Un aspetto allarmante emerge dai dati sui concorsi: “i concorsi pubblici per l’arruolamento vedono partecipare numeri che non riescono a coprire gli stessi posti messi a concorso”. Una tendenza che minaccia il futuro stesso della forza armata.

L’APPELLO ALLE ISTITUZIONI

Il SIM Marina conclude con un monito chiaro: “se le Istituzioni tutte non porranno immediatamente rimedio a questa critica situazione, la Marina Militare potrà subire un colpo decisivo”. Un avvertimento che, per una nazione marittima come l’Italia, non può essere sottovalutato.

Il sindacato si impegna a “tenere alta l’attenzione – con ogni mezzo, in ogni luogo ed in ogni occasione” su questa crisi, ma serve una risposta immediata e concreta dalle istituzioni per garantire il futuro di questa fondamentale componente della difesa nazionale.

