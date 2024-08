Polizia in lutto: addio ad Antonino Mendolia, dirigente di San Giovanni ed ex capo di Ostia

La Polizia di Stato è in lutto per la scomparsa del dirigente Antonino Mendolia, 53 anni, capo del commissariato San Giovanni di Roma. Mendolia è deceduto a causa di un infarto mentre si trovava in vacanza nella sua abitazione in provincia di Rieti.

Nel corso della sua carriera, Mendolia aveva prestato servizio nei commissariati del Viminale, Prenestino e Castro Pretorio. Dal gennaio 2021 al marzo 2023 aveva guidato il X Distretto Lido di Ostia, prima di assumere la direzione del commissariato San Giovanni.

Il ricordo della Questura: ‘Investigatore eccelso e abile funzionario

La Questura di Roma, in una nota ufficiale, ha ricordato Mendolia come un “investigatore eccelso, con alle spalle anni di indagini anche a livello internazionale, e abile funzionario nei servizi di ordine pubblico”. Il Questore Carmine Belfiore e i colleghi ne hanno sottolineato la “dedizione, professionalità e attaccamento alla divisa”.

Cordoglio istituzionale: le parole del presidente del VII Municipio

Francesco Laddaga, presidente del VII Municipio, ha espresso il suo cordoglio: “Sebbene fosse arrivato soltanto da pochi mesi, avevamo già instaurato un solido rapporto basato sulla collaborazione e sulla stima reciproca”. Laddaga ha inoltre evidenziato l’impegno di Mendolia nel dialogo con la cittadinanza e i comitati di zona, definendolo “uomo di grande sensibilità e di straordinarie capacità”.

Il tributo del sindacato: il commovente addio del collega Russo

Francesco Paolo Russo, dirigente nazionale del sindacato Siap, ha ricordato il collega con un messaggio sui social, sottolineandone la lealtà, l’obiettività e l’amore per la divisa: “I tuoi forti abbracci rimarranno per sempre nella mia memoria e li terrò stretti nel cuore”.

Infodifesa è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati (gratis).

Cosa aspetti?

Al costo di meno di un caffè al mese potrai leggere le nostre notizie senza gli spazi pubblicitari ed accedere a contenuti premium riservati agli abbonati – CLICCA QUI PER ABBONARTI