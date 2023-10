Permessi di soggiorno “facili” in cambio di droga: ex capo Vice Questore condannato a 5 anni

ex capo della Squadra mobile della questura di Vicenza, Michele Marchese, è stato condannato a cinque anni e quattro mesi di reclusione. È quando deciso dal tribunale Collegiale in merito agli episodi dei permessi di soggiorni concessi in cambio di sostanza stupefacente.

L’accusa nasce da alcune intercettazioni telefoniche e altre prove, coordinate dalla procura berica ed eseguite dalla sezione antidroga della Squadra mobile diretta da Davide Corazzini (subentrato proprio a Marchese). Fatti avvenuti tra il 2013 e il 2015.

L’imputato, difeso dall’avvocato Marco Dal Ben, è ritenuto o colpevole di tre episodi di corruzione e di procurato ingresso illegale di stranieri a cui l’ex vice questore avrebbe concesso il permesso di soggiorno in cambio di sostanza stupefacente (cocaina) cedutagli da Lucio Cerciello, che invece è stato condannato a quattro anni, undici mesi e 15 giorni di reclusione.

Marchese è stato quindi interdetto in perpetuo dai pubblici uffici e in stato di interdizione legale durante l’esecuzione della pena. L’ex capo della Mobile ha deciso però di andare in appello.

Cosa aspetti?

Al costo di meno di un caffè al mese potrai leggere le nostre notizie senza gli spazi pubblicitari ed accedere a contenuti premium riservati agli abbonati – CLICCA QUI PER ABBONARTI