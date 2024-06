Perché l’Arma dei Carabinieri festeggia il 5 giugno? Storia e significato di una data che celebra il valore e l’eroismo

Oggi, 5 giugno, si celebra in tutta Italia la festa nazionale dell’Arma dei Carabinieri, una ricorrenza che commemora la data in cui, nel 1920, la Bandiera dell’Arma fu insignita della prima medaglia d’oro al valor militare per la partecipazione dei Carabinieri alla Prima Guerra Mondiale.

La prima medaglia d’oro al valor militare: il riconoscimento del coraggio durante la Grande Guerra

La motivazione che accompagnò il conferimento della medaglia sottolinea il valore e l’eroismo dimostrati dall’Arma durante il conflitto: “Rinnovellò le sue più fiere tradizioni con innumerevoli prove di tenace attaccamento al dovere e di fulgido eroismo, dando validissimo contributo alla radiosa vittoria delle armi d’Italia”.

Le celebrazioni del 5 giugno: il carosello storico e la rievocazione delle battaglie

La festa, denominata anche “festa dell’Arma dei Carabinieri”, è celebrata a Roma con il tradizionale carosello storico dei carabinieri, durante il quale vengono rievocate le battaglie più importanti a cui l’Arma ha partecipato nel corso della sua storia.

La fondazione dell’Arma: una data diversa da quella della festa nazionale

È importante distinguere la data del 5 giugno da quella di fondazione dell’Arma, avvenuta a Torino il 13 luglio 1814, durante l’epoca napoleonica, per volere del re di Sardegna Vittorio Emanuele I di Savoia.

La Virgo Fidelis e la Battaglia di Culqualber: l’altra ricorrenza dei Carabinieri

Oltre alla festa nazionale del 5 giugno, i Carabinieri celebrano un’altra importante ricorrenza il 21 novembre, quando si festeggia la Patrona dell’Arma, la Virgo Fidelis, e si commemora l’anniversario della Battaglia di Culqualber.

La festa nazionale dell’Arma dei Carabinieri rappresenta un momento di grande importanza per l’Italia, in cui si rende omaggio al valore, al coraggio e all’impegno dimostrati dai Carabinieri nel corso della loro storia al servizio del Paese. La ricorrenza è un’occasione per riflettere sul ruolo fondamentale svolto dall’Arma nella difesa della legalità e della sicurezza dei cittadini, e per rinnovare il legame di stima e gratitudine che unisce la popolazione italiana a questa storica istituzione.

