Pensioni, Ocse: “In Italia giovani ci andranno a 71 anni”

I giovani italiani che entrano ora nel mercato del lavoro andranno in pensione a 71 anni, l’età più alta dopo la Danimarca. Lo rileva l’Ocse nel Rapporto annuale sulle pensione.

Pubblicato il Rapporto annuale dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse) sulle pensioni “Pensions at a glance 2023” nei 38 Paesi membri, fra cui l’Italia. Secondo i dati dell’organizzazione, i giovani italiani sono coloro che andranno in pensione più tardi, secondi solo alla Danimarca. In Italia, inoltre, la spesa pensionistica pubblica è la seconda più alta tra i Paesi membri.

Giovani italiani in pensione a 71 anni

“L’Italia è uno dei nove Paesi Ocse – si afferma – che collega l’età pensionabile legale con l’aspettativa di vita. In un sistema contributivo, tale collegamento non è necessario per migliorare le finanze pensionistiche, ma mira a evitare che le persone vadano in pensione troppo presto con pensioni troppo basse e a promuovere l’occupazione in età avanzata e quindi la produzione potenziale”.

“Per coloro che attualmente entrano nel mercato del lavoro – illustra sempre l’Ocse – l’età pensionabile normale raggiungerebbe i 70 anni nei Paesi Bassi e in Svezia, i 71 anni in Estonia e Italia e persino i 74 anni in Danimarca sulla base dei collegamenti consolidati con l’aspettativa di vita”.