Pensioni 2025: Scatta l’Aumento di Febbraio: Nuovi Aumenti e Date di Pagamento

In arrivo importanti novità per i pensionati italiani: nelle prossime ore sarà disponibile il cedolino pensionistico di febbraio 2025, con l’atteso adeguamento all’inflazione dello 0,8%. Ecco tutto quello che c’è da sapere sulle date di accredito e gli aumenti previsti.

Cedolino Online e Date di Pagamento

I pensionati potranno presto visualizzare il cedolino di febbraio nell’area riservata del portale INPS. Per quanto riguarda i pagamenti, sono previste due date distinte: sabato 1° febbraio per i titolari di conti correnti postali e lunedì 3 febbraio per i correntisti bancari. Questa differenza è dovuta alle diverse modalità operative tra Poste Italiane, che effettua gli accrediti anche il sabato, e il sistema bancario, che opera solo nei giorni feriali.

Aumenti Differenziati per Fasce di Reddito

L’adeguamento all’inflazione dello 0,8% non sarà uguale per tutti. Le pensioni fino a quattro volte il minimo (2.394,44 euro) beneficeranno dell’incremento pieno. Per gli importi tra quattro e cinque volte il minimo (2.394,44-2.993,05 euro), la rivalutazione sarà del 90% (0,72%), mentre per le pensioni superiori a cinque volte il minimo l’aumento si fermerà al 75% (0,6%).

Arretrati e Pensioni Minime

Il cedolino di febbraio includerà anche gli arretrati di gennaio per quei pensionati che non hanno ricevuto l’aumento nel primo mese dell’anno. Le pensioni minime vengono incrementate a 603,40 euro lordi mensili, con un effettivo importo in pagamento di 614,77 euro grazie alla maggiorazione extra introdotta nel 2023.

Novità sui Coefficienti di Trasformazione

Il 2025 ha portato anche una riduzione dei coefficienti di trasformazione del montante contributivo. Secondo le analisi della CGIL, questo comporterà una diminuzione del 2% della pensione di vecchiaia per i nuovi pensionati. Per un lavoratore con reddito annuo di 30.000 euro, ciò si traduce in una riduzione di circa 25 euro mensili sulla pensione, con una perdita stimata di oltre 5.000 euro nell’intero periodo pensionistico.

Fascia Pensione Importo Base 2024 % Aumento Aumento € Nuovo Importo 2025 Pensione minima €598,61 0,8% +€4,79 €603,40 (€614,77 con maggiorazione) Esempio pensione €1.500 €1.500,00 0,8% (100%) +€12,00 €1.512,00 Esempio pensione €2.500 €2.500,00 0,72% (90%) +€18,00 €2.518,00 Esempio pensione €3.500 €3.500,00 0,6% (75%) +€21,00 €3.521,00 Esempio pensione €5.000 €5.000,00 0,6% (75%) +€30,00 €5.030,00

* Gli importi sono lordi mensili. L’aumento effettivo può variare in base ad altri fattori individuali.

