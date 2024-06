Milano, paura in Centrale: nigeriano arrestato con un’accetta nascosta nei pantaloni. Due poliziotti feriti

Un episodio di violenza si è verificato questa mattina nei pressi della Stazione Centrale di Milano, dove un uomo di 34 anni, cittadino nigeriano, è stato arrestato con l’accusa di resistenza e violenza a pubblico ufficiale dopo essere stato sorpreso con un’accetta che sporgeva dai suoi jeans.

L’allarme e l’intervento immediato della polizia

L’allarme è scattato intorno alle 9:15, quando un testimone ha notato la lama dell’arma che fuoriusciva dai pantaloni dell’uomo fermo alla fermata del tram di Duca d’Aosta. Immediatamente sono intervenuti gli agenti del Commissariato Garibaldi Venezia e del Reparto Mobile, i quali stavano presidiando un’area nei pressi del Pirellone per una protesta di Coldiretti.

La reazione violenta e l’arresto

Quando i poliziotti hanno tentato di fermare il 34enne, questi ha opposto una violenta resistenza, scagliandosi contro di loro nel tentativo di fuggire. Durante la colluttazione, un ispettore del Reparto Mobile ha riportato un’abrasione al fianco sinistro, mentre un agente del Commissariato è rimasto ferito a causa di un morso inferto dall’uomo.

Le indagini e il dibattito sulla sicurezza

Nonostante la reazione violenta, le forze dell’ordine sono riuscite a disarmare e ad arrestare il cittadino nigeriano, il quale si trovava in Italia con un permesso di soggiorno per motivi umanitari in attesa di rinnovo. L’uomo, incensurato, dovrà ora affrontare un processo per direttissima.

L’episodio ha destato sgomento nella cittadinanza milanese e riaccende il dibattito sulla sicurezza urbana. Le autorità competenti stanno indagando per comprendere i motivi che hanno spinto l’uomo a compiere un gesto così pericoloso.

