Lutto nell’Arma dei carabinieri, si è spento l’Appuntato Scelto Bruno Toppi

La comunità di Manoppello Scalo si è risvegliata nel dolore per la scomparsa dell’Appuntato dei Carabinieri Bruno Toppi, venuto a mancare all’età di 57 anni. La notizia, comunicata dalla figlia Giorgia, ha gettato nello sconforto non solo i colleghi dell’Arma ma l’intera cittadinanza che lo conosceva per il suo carattere affabile e il suo instancabile spirito di servizio.

Una vita dedicata all’Arma e alla famiglia

Servitore dello Stato e padre premuroso, Bruno lascia un vuoto incolmabile nella sua famiglia: la figlia Giorgia, i fratelli Sandro, Nevio e Marco, le sorelle Graziella, Nadia e Tiziana, oltre a numerosi nipoti e parenti. La sua figura di carabiniere e di uomo si è sempre distinta per la profonda dedizione sia al dovere che agli affetti familiari.

Un gesto di solidarietà nel ricordo

In linea con i valori che hanno caratterizzato la vita dell’Appuntato Toppi, la famiglia ha espresso il desiderio che, in luogo dei fiori, vengano compiute opere di bene. Una richiesta che rispecchia perfettamente lo spirito di servizio e l’altruismo che hanno contraddistinto la sua vita, sia in divisa che nella quotidianità.

Le esequie

La cerimonia funebre si svolgerà domenica 17 novembre alle 11:30 nella Chiesa di San Pancrazio a Manoppello Scalo. La camera ardente è stata allestita presso l’abitazione del militare in Contrada Colle Luce 30, dove colleghi, amici e conoscenti potranno rendere l’ultimo omaggio.

Il ricordo della comunità

La sua improvvisa scomparsa lascia un’eredità di valori e principi che continueranno a vivere attraverso il ricordo di quanti lo hanno conosciuto. La comunità di Manoppello Scalo, insieme all’Arma dei Carabinieri, si stringe attorno alla famiglia, ricordando un uomo che ha saputo incarnare al meglio i valori dell’Istituzione che ha servito con onore e della società civile che ha protetto con dedizione.

