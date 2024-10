L’Iran potrebbe essere coinvolto negli attacchi alle ambasciate israeliane in Svezia e Danimarca

Il coinvolgimento dell’Iran negli attentati alle ambasciate israeliane di Stoccolma e Copenaghen all’inizio della settimana è una “ipotesi oggettiva”, ha dichiarato il capo delle operazioni del Servizio di sicurezza svedese, Fredrik Hallström.

La scelta del bersaglio e il modus operandi suggeriscono il coinvolgimento di Teheran nella sparatoria all’ambasciata israeliana di Stoccolma di martedì sera (1° ottobre), ha dichiarato il funzionario.

Lo stesso vale per le esplosioni delle bombe a mano vicino all’ambasciata israeliana a Copenaghen mercoledì mattina (3 ottobre).

“È simile a quanto accaduto in precedenti occasioni”, ha detto Hallström, aggiungendo che gli obiettivi erano israeliani e il modus operandi si basava sull’uso di bande criminali.

Per ora si tratta di ipotesi, non di conoscenze effettive, ha aggiunto Hallström.

Nel frattempo, la polizia danese e svedese sospetta che la rete criminale svedese Foxtrot, guidata da Rawa Majid, di origine iraniana, sia dietro gli attacchi a Stoccolma e Copenaghen per conto dell’Iran.

I servizi di sicurezza svedesi hanno già dichiarato in precedenza che l’Iran si serve di criminali in Svezia per compiere atti di violenza, anche contro interessi ebraici e israeliani.

Queste esplosioni si inseriscono in un contesto geopolitico teso in Medio Oriente, con l’Iran che martedì sera ha lanciato diverse centinaia di razzi contro Israele in risposta all’operazione militare israeliana nel sud del Libano.

“I disordini nel mondo e l’escalation in Medio Oriente si fanno sentire ancora una volta e continuano a influenzare la sicurezza svedese”, ha osservato Hallström.

Nessuno è stato ancora arrestato per l’attacco all’ambasciata israeliana a Stoccolma, ma due cittadini svedesi di 16 e 19 anni, con possibili legami con bande criminali, sono stati arrestati in Danimarca perché sospettati dell’attacco.

La polizia svedese ipotizza che uno dei sospetti abbia prima sparato all’ambasciata israeliana a Stoccolma e poi sia salito su un treno diretto a sud con l’obiettivo di compiere un attacco all’ambasciata di Copenaghen.

Tuttavia, la polizia non ha voluto dire ufficialmente se ci sia un collegamento tra gli attacchi.

“Vogliamo che ci siano le migliori condizioni possibili perché l’indagine raggiunga il suo obiettivo e abbia successo. Quando lo stato delle indagini lo consentirà, renderemo noti i dettagli”, ha dichiarato giovedì alla stampa Johan Olsson, capo del Dipartimento nazionale per le operazioni di polizia (NOA).

La sparatoria di Stoccolma è oggetto di indagine per reati di armi aggravate, pericolo per gli altri, minacce illegali aggravate e vandalismo.