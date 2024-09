L'Esercito Italiano alla “Saber Junction 2024”

Si è conclusa nei giorni scorsi l’esercitazione multinazionale “SABER JUNCTION 2024”, condotta tra la fine di agosto e la metà di settembre nell’area addestrativa di HOHENFELS (D), alla quale l’Esercito ha preso parte con 34 fra ufficiali, sottufficiali della multinational division – south (MND-S), con oltre 210 Paracadutisti della brigata Folgore, con un comando di compagnia, un plotone carri C1 Ariete ed assetti logistici del 4° reggimento carri della brigata bersaglieri “Garibaldi”.

Per il personale della MND-S, la “SABER JUNCTION 2024” ha rappresentato un’occasione unica per l’applicazione delle procedure NATO di targeting, gestione degli assetti aerei e supporto di fuoco a favore della brigade combat team (BCT), addestrandosi in ambito multinazionale e in uno scenario di warfighting contro un nemico paritetico.

L’unità italiana, della brigata bersaglieri “Garibaldi”, inquadrata alle dipendenze della 1-4th infantry battalion warriors americano, ha condotto un’esercitazione continuativa per un periodo di 10 giorni, operando in un ambiente compartimentato, integrandosi con le unità statunitensi e dei Paesi alleati. L’unità carri della brigata bersaglieri “Garibaldi” è stata attivamente impegnata in differenti missioni, sia in attività tattiche offensive sia in quelle difensive, in qualità di Opposing Forces.

La brigata paracadutisti Folgore ha schierato personale del 187° reggimento paracadutisti “Folgore”, supportati da una forward support coy del reggimento logistico “Folgore”, con un comando di gruppo tattico, alla guida di una Task Force multinazionale, e due complessi minori.

Nell’arco complessivo di 20 giorni, l’esercitazione multinazionale ha visto i paracadutisti pianificare, preparare e condurre atti tattici difensivi ed offensivi in scenari di combattimento ad alta intensità altamente realistici e in un ambiente particolarmente sfidante per condizioni meteo ed estensione territoriale.

La “SABER JUNCTION” è un’esercitazione annuale condotta dal 7th Army training command, diretta dall’U.S. Army Europe and Africa (SETAF), progettata per valutare la prontezza delle unità dell’esercito degli Stati Uniti ad eseguire operazioni terrestri ad alta intensità e per promuovere l’interoperabilità con le Nazioni alleate e partner partecipanti.

Per la MND-S, l’esercitazione ha costituito un ulteriore banco di prova in vista dei prossimi impegni che vedranno il comando impiegato nel ruolo di land component command (LCC) nell’ambito della Allied Reaction Force (ARF) della NATO.

Al termine dell’esercitazione multinazionale il Sergente Marcello Sfogli del 187° reggimento paracadutisti “Folgore” è stato insignito del premio “Hero of Hohenfels” per essersi particolarmente distinto nella condotta delle molteplici attività tattiche per le proprie doti di coraggio, leadership e spirito di iniziativa.