La normativa prevede stanze singole, ma ad Agrigento i poliziotti vengono ammassati. Maccari (Fsp): «Siamo all’assurdo, i poliziotti non sono super eroi da fumetto».

«Se Superman si indeboliva con la kryptonite i poliziotti possono indebolirsi con il Covid-19 e poi riprendersi. Questo è quello che sta passando per la mente perversa di qualche penoso burocrate che gestisce la vita dei poliziotti aggregati ad Agrigento per fronteggiare l’emergenza immigrazione che imperversa in tutta la Sicilia».

E’ la dura critica di Franco Maccari, V. Presidente Nazionale Fsp Polizia di Stato nei confronti del Questore di Agrigento.

«Il Questore di Agrigento – dice Maccari – sta pensando bene di far alloggiare in un hotel del luogo tantissimi poliziotti in camere doppie, sebbene normative ministeriali prevedono che i poliziotti devono alloggiare in camere singole. Un bel gesto di irresponsabilità considerato il delicatissimo periodo. Occorre un intervento dei vertici del Dipartimento della Pubblica Sicurezza per evitare che nei prossimi giorni i poliziotti si ritrovino dei lettini a castello».