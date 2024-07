Investita e uccisa a 27 anni, ai domiciliari e sospeso l’agente di Polizia Locale che guidava positivo all’alcol test

Ennesima tragedia sulle strade napoletane, stavolta il dramma si è realizzato a due passi da Nola. È successo nella tarda serata di ieri nel comune di Camposano.

Una donna passeggia in via Croce San Nicola insieme alle due nipotine di 10 e 7 anni. Lungo lo stesso senso di marcia è arrivata la Suzuki Splash guidata dal 26enne che avrebbe preso in pieno la 27enne di Camposano, sbalzandola in un terreno, oltre un muro alto 1 metro e mezzo.

La donna – Lucia Passariello, che lascia una figlia di 7 anni – è morta sul colpo, le due bimbe sono miracolosamente illese ma in stato di choc.

L’uomo alla guida si è fermato e poco dopo sono arrivati i carabinieri della compagnia di Nola. Si tratta di un vigile urbano titolare di un contratto di formazione che presta servizio da 6-7 mesi nel comune di Portici. Accompagnato in ospedale, gli è stato rilevato un tasso alcolemico pari a 1,7 g/l. È stato arrestato per omicidio stradale e sottoposto ai domiciliari in attesa di giudizio.

A nome di tutta la cittadinanza, il sindaco di Portici Vincenzo Cuomo ha espresso vivo cordoglio alla famiglia della donna e in una telefonata al sindaco di Camposano ha manifestato vicinanza alla comunità per la tragedia che l’ha colpita.

Nel contempo, in attesa di comunicazioni formali dalla autorità giudiziaria, Cuomo ha attivato gli uffici comunali per l’immediata sospensione dal servizio del dipendente che, al momento dei fatti, risultava libero dal servizio.

