Generale dei carabinieri preso a bastonate da un pastore, reagisce con un colpo di pistola: entrambi ricoverati in ospedale

Nel tardo pomeriggio di ieri, un incidente ha scosso la tranquilla campagna di Caltanissetta. Un pastore, entrato con il suo gregge in un terreno privato, si è trovato al centro di un violento alterco con il proprietario dell’appezzamento. L’episodio ha avuto conseguenze gravi per entrambe le parti coinvolte.

Il proprietario del terreno è stato identificato come il generale dei carabinieri Rosario Naro, una figura già nota alle cronache per una dolorosa vicenda personale. Naro è il padre di Aldo, giovane medico tragicamente scomparso in seguito a un’aggressione nella discoteca Goa di Palermo il 14 febbraio 2015.

Escalation della violenza: dal bastone alla pistola

Secondo le prime ricostruzioni riportate da Repubblica, il pastore avrebbe reagito alle rimostranze del generale Naro colpendolo alla testa con un bastone. In risposta a questa aggressione, il generale avrebbe estratto la sua pistola, ferendo il pastore a una gamba.

Le conseguenze: ricovero in ospedale per entrambi

L’incidente ha portato al ricovero di entrambi gli uomini in ospedale. Fortunatamente, secondo le informazioni attualmente disponibili, nessuno dei due sarebbe in pericolo di vita. Le loro condizioni sono sotto costante monitoraggio del personale medico.

Indagini in corso: la squadra mobile al lavoro

La polizia, in particolare la squadra mobile, ha immediatamente avviato le indagini per fare luce sull’accaduto. Gli investigatori stanno cercando di ricostruire l’esatta dinamica degli eventi e di stabilire le responsabilità di ciascuna parte coinvolta.

Il motivo della disputa: danni alle piante di olivo

Secondo quanto emerso finora, sembra che il generale Naro abbia rimproverato il pastore perché le pecore avrebbero danneggiato le piante di olivo presenti nel terreno. Questo rimprovero avrebbe dato inizio all’alterco che è poi degenerato nel violento scontro.

