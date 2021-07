Gabrielli,Viminale dovrebbe controllare tutte forze di polizia

Tutte le forze di polizia dovrebbero essere sotto il controllo del Viminale, che deve essere “la casa della sicurezza di questo paese”.

Lo ha detto l’autorita’ delegata alla sicurezza Franco Gabrielli intervenendo al congresso del sindacato Fsp Polizia nell’ambito di un dibattito sulla 121, la legge che ha smilitarizzato la Polizia.

“Fino a quando il ministro dell’Interno avra’ solo il controllo di una forza di polizia – ha sottolineato Gabrielli – il disegno della 121 non sara’ completato. Fino a che non si riconosce questo, con buona pace di tutti, e fino a che non si portera’ tutti sotto” il Viminale “la 121 non sara’ completa”.