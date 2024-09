Folgore: 210 paracadutisti italiani nell’esercitazione NATO ‘Saber Junction 2024’

Si è conclusa per 210 paracadutisti della “Folgore” l’esercitazione “Saber Junction 2024”, svolta presso l’area addestrativa di Hohenfels in Germania.

Coordinata dalla 173^ Airborne Brigade ed inserita nel più ampio contesto delle Large Scale Global Exercises (LSGE), l’esercitazione ha messo alla prova 4500 militari provenienti da 11 Stati, membri della NATO e partner appartenenti alla Airborne Community, al fine di testare la prontezza e il livello di interoperabilità delle unità schierate sul terreno nella condotta di operazioni avioportate in uno scenario di warfighting.

Task Force multinazionale: il ruolo chiave del 187° Reggimento

I baschi amaranto del 187° Reggimento Paracadutisti “Folgore”, supportati da una Forward Support Coy del Reggimento Logistico “Folgore”, hanno schierato un Comando di gruppo tattico, alla guida di una Task Force multinazionale, e due complessi minori.

Nell’arco complessivo di 20 giorni, l’esercitazione multinazionale ha visto i paracadutisti pianificare, preparare e condurre atti tattici difensivi ed offensivi in scenari di combattimento ad alta intensità altamente realistici e in un ambiente particolarmente sfidante per condizioni meteo ed estensione territoriale.

La Brigata Paracadutisti “Folgore” è tra gli strumenti a disposizione dell’Esercito per assicurare una capacità di risposta immediata a situazioni di crisi ed emergenza, che richiedono di proiettare, in tempi ridotti, importanti dispositivi in grado di operare in tutti gli ambiti di confronto.

