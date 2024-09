Esercito: al via il primo ‘Board’. Duca (SAM) avverte: ‘Occasione da non sprecare con richieste populiste’

Il prossimo 17 settembre avrà luogo il primo incontro del “Board” istituito dallo Stato Maggiore dell’Esercito. Questo evento rappresenta un’importante opportunità per affrontare tematiche e criticità di interesse generale, con l’obiettivo primario di migliorare le condizioni del personale.

“È un’occasione che non può essere sprecata e che non deve essere banalizzata da una lista della spesa inutile, cosa che noi non faremo.” – Ha dichiarato Antonino Duca, Segretario Generale del SAM, sigla rappresentativa del personale dell’Esercito. “Il confronto deve avere una direzione chiara, mirata a migliorare il benessere di tutti.”

A differenza di altri, il SAM non inganna il personale con soluzioni mirabolanti e irrealizzabili, formulate solo per ottenere consenso. “Essere consapevoli e riconoscere che il 99% dei problemi risiede in volumi organici ridotti e nell’invecchiamento del personale è fondamentale,” ha continuato Duca. “Questi aspetti richiedono un dialogo aperto e sincero tra le parti.”

Le questioni da affrontare, che toccano il benessere dei colleghi, includono trasferimenti, impiego ai limiti del riposo, valorizzazione professionale e precariato. Sarà un’occasione preziosa per discutere come questi fattori incidano sulle problematiche quotidiane che tutti noi ci troviamo a fronteggiare.

È essenziale che queste discussioni conducano a soluzioni concrete, tenendo conto dello stato dell’arte. “Accogliamo questo invito e ci impegniamo a essere leali portavoce in questo processo di dialogo e miglioramento,” ha concluso il Segretario.

