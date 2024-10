Corruzione a Caserta, i carabinieri entrano in casa per una perquisizione e lui lancia 160mila euro dalla finestra

L’autore del lancio dei soldi non è indagato

I soldi, contenuti in un pacco, sono stati recuperati e ora si cerca di comprenderne la provenienza. Questa perquisizione è stata disposta nei confronti di una persona al momento non iscritta nel registro degli indagati da cui però uno degli imprenditori indagati, Alfredo Campoli, si recava spesso a ritirare consistenti somme di denaro, anche di circa 100mila euro, come è emerso dagli accertamenti dei militari dell’arma. Nel corso delle perquisizioni a casa degli indagati e negli uffici del consigliere regionale sono stati sequestrati supporti elettronici, cellulari ma non documenti cartacei dove – stando alle accuse della Procura – Zannini avrebbe annotato alcuni nomi da segnalare per nomine all’Asl di Caserta.