Cavo Dragone passa il comando a Portolano: il cambio al vertice della Difesa italiana – VIDEO

Questa mattina si è svolta la cerimonia di avvicendamento nella carica di Capo di Stato Maggiore della Difesa tra l’Ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone e il Gen. Luciano Antonio Portolano.

Personalità Presenti

Evento svolto all’aeroporto militare di Ciampino alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e del Ministro della Difesa, Guido Crosetto.

Presenti, tra gli altri, il Presidente del Senato della Repubblica, Ignazio La Russa, il Presidente della Camera dei Deputati, Lorenzo Fontana, il Presidente della Corte Costituzionale, Augusto Antonio Barbera; i Sottosegretari di Stato per la Difesa, Matteo Perego di Cremnago e Isabella Rauti, i Vertici delle Forze Armate, autorità civili, militari e religiose.

Discorso del Ministro Crosetto

“In questo periodo storico complesso e difficile è più che mai necessario che le nostre Forze Armate continuino a evolvere per fronteggiare sfide nuove e minacce che mettono in discussione i nostri principi e il nostro sistema di valori” ha detto nel suo intervento il Ministro Crosetto, sottolineando che in un mondo in continua evoluzione occorre preservare un principio fondamentale: “la Difesa è e deve rimanere un baluardo di libertà, democrazia e rispetto del diritto internazionale, opponendosi con decisione a chi lo minaccia. Ciò implica un approccio nuovo, un venir meno delle gelosie nazionali e delle politiche frammentarie. Dobbiamo rendere più efficiente il nostro sistema produttivo e più efficaci e interoperabili le nostre Forze Armate.”

“È cruciale saper riconoscere e difendere, anche quando non è evidente, quella sottile linea che separa il giusto dall’ingiusto” ha affermato richiamando l’importanza di sviluppare una cultura della Difesa e di recepire e stimolare l’innovazione e lo sviluppo tecnologico, migliorare l’interoperabilità con i partner della NATO e dell’Unione Europea.

Cultura della Difesa e innovazione

Il Ministro Crosetto ha ringraziato l’Ammiraglio Cavo Dragone, che dal prossimo gennaio ricoprirà l’incarico di Presidente del Comitato Militare della NATO, per quanto fatto fino ad oggi: “sotto la sua guida” ha detto “la Difesa ha compiuto decisivi passi in avanti.”

Ha quindi rivolto i suoi auguri di buon lavoro al Generale Portolano: “Da oggi le Forze Armate hanno un nuovo capofamiglia” ha detto il Ministro, che ha poi aggiunto “La sfida che la attende è grande, ma sono certo che, grazie alla sua vasta esperienza operativa e di comando, saprà guidare le Forze Armate con visione, competenza e abnegazione.”

