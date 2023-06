Carabinieri presi a pugni e calci. “Tutelare chi fa rispettare la legge deve essere una priorità” (VIDEO)

Il Sindacato Indipendente Carabinieri SIC esprime tutta la sua solidarietà ai colleghi coinvolti nell’aggressione documentata in questo video accaduto a Silvi Marina, sottolineando l’importanza di un serio e equilibrato confronto su quanto accaduto. In particolare, viene ribadita la condizione di insicurezza in cui operano le Forze dell’Ordine, che spesso si trovano senza gli strumenti adeguati per tutelare se stessi e gli altri dalle offese operate da quanti vivono nell’illegalità.

“È auspicabile – conclude la nota del SIC – che la politica, generalmente intesa, predisponga con urgenza interventi idonei a garantire e a salvaguardare coloro che, in rappresentanza dello Stato, intervengono nelle circostanze come quella in esame al fine di ripristinare la legalità, assicurando alla giustizia coloro che compromettono la serenità ed il quieto vivere.”

