Carabinieri in lutto: Vice brigadiere stroncato da infarto a 49 anni

Il vice brigadiere Giuseppe Monterisi, 49 anni, in servizio presso il Nucleo Operativo Radiomobile dei Carabinieri di Cecina, è deceduto improvvisamente ieri mattina a causa di un infarto fulminante. La tragedia si è consumata nella sua abitazione, mentre si preparava per iniziare il suo turno di servizio.

Monterisi lascia la moglie Anna Vittorini, vice comandante della polizia municipale di Cecina, e i figli. La coppia rappresentava un punto di riferimento per la comunità locale, con entrambi i coniugi dediti al servizio nell’ambito delle forze dell’ordine.

LA CARRIERA

Il vice brigadiere aveva prestato servizio per diversi anni presso la stazione dei Carabinieri di Guardistallo prima di essere trasferito al NORM di Cecina. Il sindaco di Guardistallo, Sandro Ceccarelli, lo ricorda come “una persona in gamba, molto tranquilla”, sottolineando il suo importante ruolo nella comunità locale.