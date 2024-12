BIMBO TRAVOLTO DA MOTOSLITTA POLIZIA: INDAGATO L’EX COLLEGA DEL PADRE POLIZIOTTO

UN MOMENTO DI SVAGO TRASFORMATO IN DRAMMA

Quello che doveva essere un momento di spensieratezza sulle nevi di San Martino di Castrozza si è trasformato in un drammatico incidente che ha visto protagonista un bambino padovano di 7 anni. L’episodio, avvenuto lunedì scorso sull’Alpe Tognola, ha portato all’apertura di un’indagine che vede coinvolto un ex agente di polizia.

NUOVA LUCE SULLA DINAMICA

Contrariamente alle prime ricostruzioni, emerge ora che il piccolo non era solo sul mezzo in dotazione alla polizia. Al suo fianco si trovava un ex collega del padre, poliziotto in pensione, ora iscritto nel registro degli indagati per lesioni colpose. Una mossa definita come “atto dovuto” dalla Procura di Trento.

LA PRIMA RICOSTRUZIONE

La prima ricostruzione era questa: il papà fa salire il figlio sulla motoslitta per scattare una foto ricordo con il benestare degli ex colleghi, il bambino, accidentalmente, mette in movimento il mezzo (forse in folle) e finisce in un dirupo di cinque metri, oltre la pista e la staccionata.

IL DRAMMATICO MOMENTO DELL’INCIDENTE

La dinamica rivela un tentativo disperato di evitare il peggio: il poliziotto, avrebbe perso il controllo del mezzo, si è lanciato sulla neve cercando di portare con sé il bambino. Purtroppo il piccolo è rimasto sul veicolo, che ha terminato la sua corsa in un dirupo di cinque metri oltre la pista e la staccionata.

LE CONDIZIONI DEL BAMBINO

Nonostante la gravità dell’incidente, il giovane paziente, attualmente ricoverato all’ospedale Santa Chiara di Trento, non è in pericolo di vita. Ha riportato la frattura del bacino e lo schiacciamento dell’addome, ma è sempre rimasto cosciente. Dopo un iniziale ricovero in rianimazione, è stato trasferito nel reparto di chirurgia pediatrica.

INDAGINI IN CORSO

I carabinieri stanno conducendo le indagini per fare piena luce sull’accaduto. La motoslitta, di proprietà degli impianti ma in uso alla polizia per il soccorso piste, non è stata posta sotto sequestro. Non si esclude il possibile coinvolgimento di altre persone nell’incidente, mentre le autorità proseguono gli accertamenti per stabilire le esatte responsabilità.

Infodifesa è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale

Cosa Aspetti? Al costo di meno di un caffè al mese potrai leggere le nostre notizie senza gli spazi pubblicitari ed accedere a contenuti premium riservati agli abbonati – CLICCA QUI PER ABBONARTI