Aumenta il Canone Rai: ecco quanto costerà e come chiedere l'esenzione

Ecco come funziona. La legge di bilancio cancella lo sconto.

Aumenta il canone Rai. Con l’ultima legge di bilancio, infatti, il governo non ha rinnovato la riduzione a 70 euro annui introdotta per lo scorso anno e dunque per il 2025 il canone torna a costare 90 euro all’anno. Il canone Rai viene prelevato direttamente dalla bolletta dell’elettricità e si paga per famiglia anagrafica indipendentemente dal numero di apparecchi televisivi posseduti

Se nessun componente della famiglia è titolare di contratto elettrico di tipo domestico residenziale, il canone deve essere versato con il modello F24 entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento. Chi non ha il televisore o un apparecchio atto a ricevere il segnale televisivo deve dimostrare il mancato possesso per rientrare nei casi di esenzione.

In questo caso è necessario presentare la dichiarazione sostituiva di non detenzione compilando e inviando il modello reperibile direttamente online sul sito dell’Agenzia delle Entrate entro il 31 gennaio

Ci sono inoltre una serie di categorie che hanno diritto all’esenzione: