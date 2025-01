ADDIO AL GENERALE RAFFAELE SETTE, STRONCATO DA UN MALORE A 60 ANNI

Il generale di brigata dell’Aeronautica militare Raffaele Sette è deceduto all’età di 60 anni a seguito di un arresto cardiaco.

DINAMICA DELL’EVENTO

Il tragico evento si è verificato mentre il generale si trovava in auto con la compagna, la dottoressa Annapaola Toti. Nonostante i primi soccorsi prestati dalla dottoressa e il rapido trasporto in ospedale, i tentativi di rianimazione effettuati dal personale medico del nosocomio non hanno dato esito positivo. Il decesso è stato constatato nel piazzale dell’ospedale.

PROFILO PROFESSIONALE

Originario di Pescocostanzo ma residente a Sulmona, il generale Sette prestava servizio presso l’Aeronautica militare di Roma. Si sarebbe dovuto ritirare dal servizio il prossimo anno.

CORDOGLIO

La notizia ha suscitato numerose manifestazioni di cordoglio sui social network da parte della comunità sulmonese, dove il generale era conosciuto sia per la sua attività professionale che per il suo impegno sociale.

Lascia la compagna Annapaola Toti, il figlio Mattia e la madre Adele. Le esequie si sono svolte ieri presso la chiesa di Cristo Re.

