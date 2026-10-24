Youssef Siher, chi è il ricercatore 30enne accusato di essere la mente del “Movimento 17 ottobre”: dall’Ispi al Fatto Quotidiano, fino all’indagine per terrorismo

Un curriculum da analista di Medio Oriente, collaborazioni con un quotidiano nazionale e con uno dei più importanti istituti di ricerca italiani, un impiego in una startup americana di intelligenza artificiale. È questo il profilo di Youssef Siher, il 30enne di origini marocchine residente nel Bresciano che la sezione antiterrorismo della Procura di Milano, coordinata dal procuratore Marcello Viola, ritiene essere l’ideatore della pagina Instagram “Movimento 17 ottobre”, nata dopo i disordini della scorsa settimana nel capoluogo lombardo.

Il ricercatore è indagato per istigazione a delinquere aggravata dalla finalità di terrorismo e dall’uso del mezzo informatico. Nella mattinata del 24 ottobre è stato perquisito e accompagnato in questura, mentre la sua posizione resta al vaglio degli investigatori. L’operazione si inserisce in una giornata di massima allerta per i cortei, con circa 150 perquisizioni in corso sul territorio nazionale.

Le perquisizioni tra Brescia e Milano

Gli agenti si sono presentati all’alba nell’abitazione dei genitori, in provincia di Brescia, dove Siher mantiene la residenza. Secondo quanto emerso, però, il 30enne vivrebbe di fatto a Milano, ospite a casa di un’amica: anche questo appartamento sarebbe stato oggetto di perquisizione.

È attualmente in corso la perquisizione informatica sui dispositivi sequestrati, da cui gli investigatori della Polizia Postale e dell’Antiterrorismo contano di ricostruire la gestione dell’account social su cui, secondo l’accusa, venivano organizzate azioni violente nelle principali città italiane. Il movimento, nei giorni scorsi, aveva diffuso un primo comunicato dal titolo “Ci rappresentiamo da soli”.

Dal Fatto Quotidiano all’Ispi: il curriculum

Siher è un italiano di seconda generazione, attivista dei movimenti ProPal, esperto di Medio Oriente e giornalista freelance. Ha firmato articoli di analisi politica per diverse testate nazionali, tra cui Il Fatto Quotidiano, con cui ha svolto uno stage seguito da un periodo di collaborazione, interrotto però da circa un anno e mezzo.

Nel 2024 ha collaborato con l’Ispi, l’Istituto per gli studi di politica internazionale, dove risulta Research Trainee presso l’Osservatorio sul Medio Oriente e Nord Africa. Dal suo profilo LinkedIn emerge un percorso accademico interamente milanese: laurea in Comunicazione e master in Scienze politiche all’Università degli Studi di Milano. Madrelingua arabo e italiano, parla fluentemente anche inglese e spagnolo.

Islam politico e nazionalismo arabo: gli studi

I suoi interessi di ricerca si concentrano sull’Islam politico, sui movimenti politici islamici e sul rapporto tra Islam e nazionalismo arabo. Durante gli studi ha analizzato i legami tra le ideologie politiche islamiche del XX secolo e le prime esperienze politiche dell’Islam. La sua tesi magistrale è dedicata ai movimenti islamici in Marocco e ai loro rapporti con il potere monarchico.

Il video del 2023: il primo iftar pubblico di Milano

Tra le tracce pubbliche del 30enne c’è anche un video del 2023 sul canale YouTube “Medio Oriente e dintorni”, che lo presenta come organizzatore del “primo iftar pubblico di Milano”, il pasto serale che interrompe il digiuno del Ramadan. “Sono un giornalista freelance, scrivo per il Fatto Quotidiano, e sono stato invitato per parlare di iftar ma anche tante altre cose”, esordisce Siher.

Nel filmato racconta di essere stato socio fondatore e primo presidente dell’associazione degli studenti musulmani dell’Università Statale di Milano, costituita nel 2018. “Sono stato il primo presidente effettivo e uno dei soci fondatori”, spiega. E ancora: “Ho fatto molte esperienze per la comunità musulmana della Statale di Milano e sono bresciano. Sono di Brescia, nato e vissuto fino al liceo in provincia di Brescia, poi sono andato a Milano per studiare all’università statale”.

L’impiego nella startup americana di intelligenza artificiale

Da gennaio Siher risulta lavorare come esperto generalista per Mercor, startup statunitense di intelligenza artificiale il cui motto è “organizzare l’intelligenza umana per alimentare l’economia dell’IA”. “Contribuisco a diversi progetti di etichettatura dei dati, valutazione e addestramento di intelligenze artificiali”, si legge sul suo profilo LinkedIn.

Piantedosi: “Nessuna zona franca, risposta immediata dello Stato”

La notizia del fermo è stata rilanciata sui social dal ministro dell’Interno Matteo Piantedosi. “È stato fermato dalla Polizia a Milano un 30enne considerato la presunta ‘mente’ del ‘movimento 17 ottobre’ e del profilo Instagram su cui si organizzavano azioni violente nelle principali città italiane”, ha scritto. “Si tratta di un 30enne vicino alla galassia pro Pal, che vanta contatti con gli ambienti antagonisti, giornalista free lance che ha collaborato con un noto quotidiano nazionale e con un importante istituto di ricerca”.

Il titolare del Viminale ha poi rivendicato il risultato investigativo: “La sua individuazione da parte delle Forze di polizia testimonia le grandi capacità dei nostri investigatori e riafferma un messaggio chiaro e inequivocabile: non saranno possibili zone franche e la risposta dello Stato sarà immediata contro chiunque pensa di poter organizzare aggressioni e rivolte credendo di riuscire a nascondersi dietro un passamontagna o l’anonimato dei social“.

Crosetto: “Non un emarginato, ha frequentato il gotha dell’intellighenzia”

Duro anche il commento del ministro della Difesa Guido Crosetto, che su X ha sottolineato il profilo tutt’altro che marginale dell’indagato. “I miei complimenti al collega Piantedosi ed alla Polizia di Stato, per aver individuato l’ideatore del movimento 17 ottobre. Non un emarginato ma una persona molto introdotta e che aveva avuto molte più occasioni di lavoro e collaborazioni di gran parte dei suoi coetanei. Da quotidiani ad enti pubblici, ha frequentato il gotha dell’intelleghentia italiana. E si sono visti i risultati”.

L’inchiesta è solo all’inizio: l’esito dell’analisi dei dispositivi informatici sarà decisivo per chiarire il ruolo effettivo del 30enne nella gestione del profilo e nell’organizzazione delle violenze di piazza che hanno scosso Milano.