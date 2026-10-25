«Non siamo la controparte dei cittadini»: il capo della Polizia Vittorio Pisani svela cosa c’è dietro le quinte della nostra sicurezza

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Il prefetto Vittorio Pisani, Capo della Polizia e Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, si è concesso a un’intervista a tutto campo trasmessa da SKYtg24 che va oltre i comunicati ufficiali. Dal metodo ereditato dagli anni da investigatore al rapporto quotidiano con il Ministro dell’Interno, passando per l’arresto dei due cittadini turchi a Viterbo e l’uso dell’intelligenza artificiale nelle indagini. Ne emerge il ritratto di un vertice che rivendica il lavoro collettivo e il confronto costante con i propri collaboratori.

Manager o investigatore? «Non innamorarsi mai delle prime ipotesi»

Alla domanda se si senta più manager o investigatore, Pisani risponde descrivendo due dimensioni distinte. Il Dipartimento della Pubblica Sicurezza e la Polizia di Stato sono, nelle sue parole, «due grandi organizzazioni con più di 100.000 risorse umane», oltre a strumenti, tecnologie, edifici dislocati sul territorio e risorse da amministrare.

Dal passato investigativo, spiega, ha ereditato un metodo preciso: «Bisogna sapere ascoltare, osservare, analizzare i fatti e soprattutto non innamorarsi delle prime ipotesi, delle prime versioni e non innamorarsi delle proprie decisioni. Solo così si può gestire una macchina così complessa».

Una giornata impossibile da scandire in percentuali

Pisani ammette che è difficile quantificare quanto ogni impegno pesi sull’agenda quotidiana. Si passa dalle relazioni internazionali agli incontri governativi, dai meeting con il Ministro alla gestione di una struttura che ha «diverse competenze e diverse anime»: Polizia stradale, ferroviaria, di frontiera, sicurezza cibernetica, ordine pubblico, attività investigativa.

Il Capo della Polizia rivendica però una scelta precisa: la presenza sul territorio. «Ho visitato circa 60 province italiane con gli uffici territoriali, dove ho incontrato il personale, i funzionari e le organizzazioni sindacali, perché la sicurezza della Repubblica non si può garantire stando dietro la scrivania».

Il lavoro che i cittadini non vedono

C’è un aspetto del lavoro della Polizia che Pisani vorrebbe fosse più conosciuto: la prevenzione. «È un lavoro silenzioso fatto da migliaia di donne e di uomini», che serve a evitare che una minaccia si concretizzi o che una manifestazione pubblica degeneri.

Due gli esempi citati: i divieti di ingresso in Schengen emessi ogni anno nei confronti di migliaia di soggetti pericolosi, per impedire loro di entrare nel territorio dell’Unione Europea, e il dialogo preventivo con gli organizzatori delle manifestazioni «per consentire ai cittadini di poter manifestare pacificamente la loro libertà di pensiero».

Il rapporto con l’intelligence: «Nessun compartimento stagno»

Sul rapporto con i servizi di sicurezza, Pisani chiarisce la distinzione dei ruoli. I servizi raccolgono le informazioni preventive che vengono poi trasmesse alle forze di polizia e che permettono di orientare prevenzione e repressione. «Garantire la sicurezza nazionale non è un’attività che può essere svolta a compartimenti stagni». La collaborazione passa attraverso i comitati tecnici e un supporto informativo che il Capo della Polizia definisce «fondamentale».

Viterbo, la notte di Santa Rosa: la decisione che evitò il panico

È il caso che Pisani sceglie come emblematico, ma con una premessa netta: «In un’organizzazione complessa come la Polizia di Stato non esiste un uomo solo al comando. Ho l’abitudine di confrontarmi con i vice capi, con il capo della segreteria del dipartimento e con i direttori centrali».

Il riferimento è all’arresto dei due cittadini turchi a Viterbo, avvenuto in contemporanea con la manifestazione di Santa Rosa. «In quell’occasione, dall’esperienza mia di investigatore e anche dall’esperienza dei colleghi, abbiamo immediatamente deciso che si trattava di un arresto che non era collegato allo svolgimento della manifestazione». Da qui l’indicazione data al prefetto e al questore: la festa doveva svolgersi normalmente, con la partecipazione di circa 30 mila cittadini, perché quell’arresto «non influiva sulla sicurezza della manifestazione».

La linea sottile tra Capo della Polizia e Ministro dell’Interno

Dove finisce la gestione operativa e dove inizia la responsabilità politica? Pisani la spiega con un esempio concreto. Il Ministro ha la responsabilità politica della sicurezza pubblica ed emana le direttive; il vertice delle forze di polizia ha il dovere di attuarle. Se la direttiva è quella di incrementare i rimpatri dei migranti irregolari, è compito del Capo della Polizia, insieme alla direzione centrale competente, organizzare i servizi sul territorio affinché siano identificati e rimpatriati, snellendo le procedure e curando la collaborazione con i Paesi di origine.

Il rapporto con il Ministro viene descritto come «quotidiano, stretto, senza soluzione quasi di continuità». Pisani parla di «massima lealtà e trasparenza» nel trasmettere tempestivamente tutte le informazioni sugli eventi nazionali e anche su quelli esteri con riflessi sulla sicurezza pubblica. E aggiunge un principio chiaro: «Massimo rispetto dei ruoli, non devono influire in questo rapporto le amicizie personali o i rapporti personali».

Ai giovani nei cortei: «Non siamo la vostra controparte»

Sulla percezione di distanza che molti giovani avvertono verso le forze dell’ordine durante cortei e proteste, Pisani è diretto: «Noi non siamo la loro controparte, non siamo la controparte dei manifestanti, non siamo la controparte dei cittadini, anzi siamo coloro che devono garantire l’esercizio delle libertà e dei diritti fondamentali».

Le iniziative messe in campo vanno dalla maggiore presenza nelle scuole, con percorsi di legalità su sicurezza stradale, sicurezza cibernetica, droga e alcol, fino alle università, con master in pubblica sicurezza e laboratori formativi nelle scienze forensi.

«Perché ho scelto di fare il poliziotto»

Interrogato sulla sua scelta giovanile, Pisani richiama il senso di servizio: «Penso che sia un grande onore difendere la nostra Repubblica e il nostro Stato di diritto». E ricorda che per la sicurezza del Paese «migliaia di cittadini hanno perso la vita», citando le due date della memoria: il 21 marzo per le vittime della mafia e il 9 maggio per le vittime del terrorismo.

La scrivania dei predecessori e il peso della storia

Quella del Capo della Polizia è la scrivania da cui sono state gestite le stagioni più dure della storia repubblicana. Pisani ne parla come di un oggetto che «trasferisce un grande senso di responsabilità». I predecessori, ricorda, hanno affrontato azioni terroristiche finalizzate a sovvertire l’ordine democratico e stragi di mafia volte a fermare l’azione di magistratura e forze dell’ordine, e lo hanno fatto «senza gli strumenti legislativi, investigativi e tecnici che noi oggi abbiamo a disposizione». «Ci hanno consegnato un Paese molto più sicuro», conclude, e il suo compito è migliorare il sistema «per tramandarlo in maniera più efficiente a chi verrà dopo di me».

Il coordinamento interforze, un modello unico al mondo

Come Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, Pisani coordina anche le altre forze di polizia attraverso gli uffici interforze del Dipartimento, dove lavorano insieme Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, amministrazione civile dell’Interno e Polizia Penitenziaria.

Da qui sono stati gestiti i grandi eventi degli ultimi anni: il G7 del 2024, il Giubileo, i funerali di Papa Francesco, l’intronizzazione di Leone XIV, le Olimpiadi Invernali e i Giochi del Mediterraneo. «È un modello unico al mondo, costruito dal legislatore con la legge del 1981 e perfezionato negli anni. Questo modello di coordinamento esiste soltanto in Italia».

Trasparenza e abusi: «Chi sbaglia si assume le responsabilità»

Sul fronte della fiducia dei cittadini, Pisani indica le visite conoscitive e ispettive svolte in maniera sistematica negli uffici territoriali. «Bisogna avere il coraggio di rilevare quando i meccanismi non funzionano, di apporre i correttivi e di cercare di migliorare l’efficienza dei nostri servizi al pubblico». Il principio è netto: «Chi commette degli errori si deve assumere le sue responsabilità».

Intelligenza artificiale e telecamere: dove passa il confine della privacy

L’ultimo capitolo riguarda il rapporto tra privacy e sicurezza. Per Pisani, in uno Stato di diritto le due dimensioni «possono ma soprattutto devono convivere». La strada, spiega, è tracciata dalla normativa introdotta nel settembre scorso che consente l’utilizzo dell’intelligenza artificiale per finalità di polizia.

I principi cardine elencati sono: rispetto delle procedure previste per legge, con non utilizzabilità e cancellazione dei dati in caso di violazione; principio di proporzionalità; controllo del giudice sull’attività di identificazione biometrica e fisica dell’indagato. L’esempio concreto riguarda gli stadi: l’IA consentirà di sfruttare al meglio gli impianti di videosorveglianza «per identificare ex post delle persone che hanno commesso dei reati durante una manifestazione sportiva».

E le telecamere puntate sulle piazze delle principali città italiane? «Non pongono un problema di privacy nel momento in cui la telecamera è stata installata e viene utilizzata nel rispetto delle procedure previste per legge. Ogni software che viene utilizzato viene sottoposto alla valutazione del Garante».

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