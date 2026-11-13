«Non volevo fuggire»: il carabiniere Vincenzo Santoro rompe il silenzio dopo l’allarme e le ricerche

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Un messaggio pubblico per ringraziare, scusarsi e spiegare. Vincenzo Santoro, in servizio nell’Arma dei Carabinieri, chiarisce cosa è accaduto venerdì scorso, quando il suo allontanamento ha fatto scattare una vasta mobilitazione di soccorsi. E lo fa partendo da un punto fermo: «Non c’è mai stata alcuna intenzione di fuggire».

Ventiquattro ore a Napoli, senza cellulare né social

Santoro racconta di essere stato «sopraffatto da un carico emotivo e finanziario insostenibile», al quale si sono aggiunte le «drammatiche notizie sulla salute» del padre e del fratello. Da qui la decisione, che definisce una «necessità viscerale di staccare la spina per ventiquattro ore»: si è isolato nella città di Napoli, senza cellulare e senza accesso ai social.

Una pausa che nelle sue intenzioni doveva restare privata e che ha invece generato un allarme di proporzioni inattese.

Le scuse alla macchina dei soccorsi

«Non immaginavo l’imponente macchina dei soccorsi», scrive il militare. A mobilitarsi sono stati Prefettura, Arma, Vigili del Fuoco, Protezione Civile e numerosi cittadini. A tutti Santoro chiede «umilmente scusa per l’allarme inavvertitamente generato».

Alle scuse si accompagna la riconoscenza: il suo cuore, dice, «trabocca di gratitudine» per l’affetto ricevuto. La frase che sintetizza il senso dell’intera vicenda è una sola: «Ho capito di non essere solo». Il benessere psicologico del personale in divisa resta sullo sfondo di un episodio che lui stesso riconduce a un sovraccarico emotivo.

«Il dramma quotidiano dei padri separati»

Santoro lega la propria vicenda personale a una questione più ampia. Quanto gli è accaduto, sostiene, «riflette purtroppo il dramma quotidiano che i padri separati denunciano da anni in Italia», schiacciati «da una profonda sproporzione e da un sistema che spesso ferisce la dignità».

Sono parole che chiamano in causa la condizione dei padri separati in uniforme, tra obblighi economici e difficoltà nel mantenere un rapporto stabile con i figli.

Il ringraziamento all’avvocato Gambardella

Un passaggio del messaggio è dedicato al suo difensore, l’avvocato Andrea Gambardella, ringraziato pubblicamente: «In mesi di dura battaglia non è stato solo un eccellente professionista, ma uno straordinario punto di riferimento, empatico e instancabile».

Se permangono ostacoli, precisa il carabiniere, la responsabilità è soltanto delle «falle di un ordinamento che fatica a tutelare l’effettiva parità».

«L’amore per le mie figlie è incrollabile»

Il cuore del messaggio riguarda le figlie. Santoro descrive il proprio sfogo come «il grido di un padre ferito», che chiede solo di poter vivere la paternità «con stabilità, serenità e rispetto».

Alle bambine si rivolge direttamente: «Il loro papà c’era, c’è e ci sarà sempre». E aggiunge: «Fare il papà è il “mestiere” più bello del mondo, questo è poco ma sicuro. Cerchiamo solo di non renderlo impossibile».

Il ritorno in servizio «a testa alta»

Chiusa la parentesi delle ventiquattro ore a Napoli, Santoro indica tre impegni. Torna «a testa alta» a fare il suo dovere nell’Arma. Continuerà a sostenere i genitori malati. E proseguirà la battaglia in sede giudiziaria, al fianco del suo legale, «per far emergere la verità».

Il messaggio si chiude come si era aperto, con un ringraziamento «con il cuore tra le mani» a chi gli è stato vicino. La vicenda riporta l’attenzione sulle tutele per i carabinieri e le loro famiglie nei momenti di maggiore fragilità personale.

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