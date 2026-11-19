Il Consiglio dei Ministri chiude la partita

Il Consiglio dei Ministri ha approvato ieri, 18 novembre 2026, in esame definitivo il decreto legislativo che riscrive funzioni, compiti e rapporto di impiego del personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco. Il testo, proposto dal Ministero dell’Interno, tiene conto dei pareri espressi dalla Conferenza unificata, dalla Sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato e dalle Commissioni parlamentari competenti, che hanno esaminato lo schema come Atto del Governo n. 439.

Il provvedimento attua la delega contenuta nell’articolo 12 della legge 4 aprile 2025, n. 42, la riforma del comparto sicurezza e difesa di cui InfoDifesa aveva raccontato i contenuti al momento dell’approvazione. Si tratta di un intervento organico: 247 articoli suddivisi in otto titoli, che sostituiscono integralmente il decreto legislativo n. 217 del 2005 (abrogato, salvi gli effetti già prodotti) e intervengono sui decreti legislativi n. 97 del 2017, n. 127 del 2018 e n. 139 del 2006. Gli effetti giuridici ed economici decorrono dal 1° gennaio 2026.

Quanto costa e da dove arrivano i soldi

Il quadro finanziario è definito dall’articolo 246: 49.695.266 euro per il 2026, 51.199.052 euro per il 2027 e 56.198.921 euro annui a decorrere dal 2028. La copertura è a carico del fondo istituito dall’articolo 6, comma 3, del decreto-legge n. 25 del 2025, nato con una dotazione di 28 milioni per il 2025 e il 2026 e di 34 milioni dal 2027. Le risorse del 2025 erano state interamente utilizzate per altre coperture dal decreto-legge n. 156 del 2025, mentre il decreto-legge n. 19 del 2026 ha portato il fondo a 49,7 milioni per il 2026, 51,2 per il 2027 e 56,2 dal 2028. Il margine residuo, dopo il riordino, è di appena 4.734 euro nel 2026, 948 euro nel 2027 e 1.079 euro dal 2028.

La relazione tecnica scompone l’onere in questo modo (dati riferiti al 2026): 12,2 milioni per il personale non direttivo e non dirigente dei ruoli operativi, 10,9 milioni per gli specialisti, 6,7 milioni per i direttivi, 0,8 milioni per il percorso di carriera dei dirigenti, 5,6 milioni per il potenziamento degli organici dirigenziali, 10,5 milioni per l’incremento dei fondi incentivanti, 2,8 milioni di oneri indiretti e 100.000 euro per incarichi a esperti esterni.

Carriere accorciate per il personale operativo

Il cuore della riforma è la ridefinizione dei percorsi di carriera. Per i ruoli operativi non direttivi e non dirigenti i tempi scendono in modo netto:

da vigile del fuoco a vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale si arriva in 18 anni anziché 20;

a con scatto convenzionale si arriva in anziché 20; da capo squadra a viceispettore antincendi con scatto in 13 anni anziché 15;

a con scatto in anziché 15; da ispettore antincendi a sostituto direttore antincendi con scatto in 30 anni anziché 31.

Nasce il ruolo dei capi squadra e dei viceispettori antincendi, che sostituisce quello dei capi squadra e dei capi reparto. Il requisito per lo scatto convenzionale del sostituto direttore antincendi sale invece da 8 a 12 anni. L’accesso ai ruoli superiori avviene tramite scrutinio per merito comparativo, con concorso pubblico residuale per gli ispettori quando le carenze d’organico non vengono coperte.

Le dotazioni organiche dei tre ruoli operativi si riducono rispettivamente di 52, 81 e 20 unità, destinate a costituire il nuovo ruolo della specialità delle telecomunicazioni: 52 vigili, 81 capi squadra e viceispettori, 18 ispettori, più 2 direttivi, per un totale di 153 posti. Al personale TLC spetterà una nuova indennità accessoria specialistica, da definire con il procedimento negoziale, finanziata con 311.321 euro annui.

Specialisti, tecnici e Fiamme Rosse

Per aeronaviganti, nautici e sommozzatori viene disposto uno spostamento complessivo di 313 posti dalla qualifica di vigile del fuoco a quella di capo squadra e viceispettore: 13 piloti, 46 specialisti, 18 elisoccorritori, 53 nautici di coperta, 53 nautici di macchina e 110 sommozzatori. Nascono inoltre i ruoli direttivi del personale specialista (15 piloti, 9 specialisti, 2 elisoccorritori, 2 TLC), con la qualifica di direttore esperto raggiungibile dopo cinque anni.

I vecchi ruoli tecnico-professionali diventano ruoli tecnici, articolati nei settori amministrativo-contabile, informatico e scientifico, con le nuove figure di assistente tecnico, coadiutore tecnico e viceispettore tecnico. Il percorso da assistente a viceispettore tecnico con scatto passa da 27 a 23 anni. Lo stipendio tabellare degli assistenti tecnici viene allineato a quello delle corrispondenti qualifiche operative, con adeguamento anche dell’indennità mensile e dell’assegno di specificità. Viene istituito il ruolo degli ispettori sanitari e dei sostituti direttori sanitari. Confermati i ruoli della banda musicale e degli atleti del gruppo sportivo Fiamme Rosse, quest’ultimo rafforzato di 30 unità sottratte al ruolo degli ispettori tecnici.

Direttivi e dirigenti: scatti anticipati e 97 nuovi posti dirigenziali

Per i direttivi gli scatti convenzionali arrivano a 13 e 23 anni, contro i 16 e 26 attuali. Lo stipendio tabellare del direttore vicedirigente con scatto sale a 33.245,04 euro (13 anni) e 36.476,92 euro (23 anni), rispetto ai 31.461,38 e 33.105,76 euro vigenti. La promozione a direttore vicedirigente richiede 5 anni (non più 5 anni e 6 mesi), quella a primo dirigente 1 anno anziché 2. Per i medici il percorso è ancora più rapido: scatti a 9 e 17 anni, promozione a direttore vicedirigente medico dopo 2 anni e 6 mesi.

Sul fronte degli organici, la Tabella A sposta il baricentro verso l’alto: +70 dirigenti superiori a fronte di -70 primi dirigenti, +27 primi dirigenti a fronte di -27 direttori vicedirigenti, e +5 dirigenti generali, anche in vista dell’istituzione delle direzioni centrali di coordinamento interregionale. Nei ruoli tecnici: +13 dirigenti superiori e +11 primi dirigenti nel settore amministrativo-contabile (-24 direttivi), +4 e +2 nell’informatico (-6 direttivi), +1 e +1 nel ginnico-sportivo, +6 dirigenti superiori e +2 primi dirigenti medici (-7 direttivi medici). Si aggiungono 1 dirigente superiore e 5 primi dirigenti per la comunicazione istituzionale. Il costo netto del potenziamento è di 5,61 milioni nel 2026, in salita a 5,65 milioni dal 2028. Il percorso verso la qualifica di dirigente generale, già oggetto di nomine deliberate in Consiglio dei Ministri negli anni scorsi, viene esteso ai dirigenti dei ruoli tecnici e, per i ruoli ad esaurimento, ai medici e ai ginnico-sportivi.

Fondi incentivanti, concorsi straordinari e volontari

L’articolo 235 incrementa il fondo di produttività dei direttivi e il fondo di amministrazione del personale non direttivo e non dirigente per 10.532.024 euro nel 2026, 10.501.088 nel 2027 e 13.121.593 euro annui dal 2028. Resta la clausola di salvaguardia retributiva: chi, per effetto di promozioni o inquadramenti, dovesse percepire meno di prima riceve un assegno ad personam pensionabile, riassorbibile con i futuri miglioramenti.

Entro tre anni dall’entrata in vigore saranno banditi concorsi straordinari riservati al ruolo ad esaurimento dei direttivi: 25 posti da direttore, 15 da direttore tecnico amministrativo-contabile e 3 da direttore tecnico informatico. Il 30 per cento delle assunzioni di vigile del fuoco passerà dalla graduatoria del personale volontario prevista dalla legge n. 205 del 2017.

Per i volontari il decreto introduce addestramento periodico obbligatorio e formazione, estendendo il trattamento economico del personale di ruolo anche al servizio prestato per le esigenze dei distaccamenti e alla frequenza dei corsi, e chiarendo la copertura assicurativa per infortuni in itinere e durante la formazione. Novità anche per l’organizzazione del Corpo nazionale dei vigili del fuoco: Distretti di colonna mobile con campi base messi a disposizione da regioni e comuni, presidi rurali tramite accordi con gli enti territoriali, impiego di mezzi aerei a pilotaggio remoto, servizi aeroportuali di certificazione resi a titolo oneroso, riassegnazione al Corpo dei rimborsi assicurativi anche sulla flotta aerea, estensione dell’alloggio gratuito ai direttori centrali interregionali e la possibilità di conferire incarichi a esperti esterni (100.000 euro nel 2026, 63.998 nel 2027, 300.000 dal 2028). Per il personale femminile in maternità durante il corso di formazione, l’ammissione al primo corso utile successivo scatta se l’assenza supera i 75 giorni.

I dubbi dei tecnici del Parlamento

La nota di lettura congiunta dei Servizi Bilancio di Senato e Camera ha confermato nel complesso le quantificazioni, ma ha sollevato interrogativi non marginali. Il primo riguarda l’onere a regime: i 56,2 milioni dal 2028 sono stati fissati sul picco del 2033, mentre la proiezione si ferma al 2036 con un onere di 55,88 milioni, ancora vicino al massimo. I tecnici chiedono dati sull’andamento successivo e se la stima sconti la copertura integrale dei nuovi posti nelle qualifiche superiori o soltanto l’avanzamento di chi è già in servizio.

Il secondo nodo è contabile: i 315.493 euro per l’indennità TLC e i benefici agli specialisti non compaiono come voce autonoma nel prospetto riepilogativo e, se non già ricompresi, eccederebbero le disponibilità residue del fondo. Segnalati inoltre: la mancanza dell’allegato 5 sulle consistenze del personale dirigente, il rischio di duplicazione di copertura tra i costi dei nuovi dirigenti e il travaso dal fondo di produttività al fondo dirigenti previsto dall’articolo 242, la flessione di 365.191 euro dal 2027 sul capitolo 1976 della formazione, e la possibilità che gli arretrati 2026 vengano pagati nel 2027, dato che il decreto entrerà in vigore il quindicesimo giorno dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Infine, un richiamo di metodo: l’articolo 246 indica solo l’onere complessivo e non quello di ciascuna disposizione, come richiederebbe l’articolo 17 della legge n. 196 del 2009.

Sindacati divisi: FP CGIL in sciopero il 20 novembre

Il fronte sindacale è spaccato. La FNS CISL ha accolto con favore il via libera, mentre FP CGIL e USB hanno espresso una netta contrarietà e non hanno sottoscritto l’accordo con il Governo. La FP CGIL Vigili del Fuoco ha proclamato uno sciopero nazionale per il 20 novembre 2026.

Le critiche toccano l’impianto strutturale del testo. Sulla previdenza, la FP CGIL sostiene che la riforma prolunghi in modo indiscriminato la permanenza in servizio: la nuova qualifica di viceispettore antincendi, che assorbe capi squadra e capi reparto, sposterebbe i requisiti per il congedo per quiescenza, in assenza di risorse per una previdenza dedicata al settore, tema già al centro del dossier INPS sulle pensioni del comparto sicurezza e soccorso pubblico. Contestata l’estensione del merito comparativo e della valutazione individuale, con il rischio di eccessiva discrezionalità dell’amministrazione; giudicata solo teorica la riduzione dei tempi di accesso alle qualifiche. Vengono segnalate criticità nella tutela del personale parzialmente inidoneo, la soppressione della qualifica di agente di pubblica sicurezza, la rimodulazione degli organici specialistici e l’inadeguatezza del testo a potenziare il soccorso pubblico rispetto ai rischi legati a cambiamenti climatici e transizione energetica. L’USB Vigili del Fuoco ha definito l’intesa con il Governo un “accordo della vergogna”, contestando l’impianto generale e le tabelle di inquadramento.

Le riserve di chi ha firmato

Anche tra le sigle che hanno accompagnato l’iter non mancano i distinguo. Il CONAPO ha lamentato l’eliminazione, avvenuta dopo il passaggio al Ministero dell’Economia, dei concorsi straordinari per direttore aperti a tutti i ruoli con 5 anni di servizio e laurea, chiedendo di recuperare le risorse tagliate con futuri decreti correttivi. La UIL PA Vigili del Fuoco, sigla già protagonista di battaglie sulle condizioni di lavoro del personale come il caso delle divise difettose, ha dato risalto ai rilievi del Consiglio di Stato: ambiguità finanziarie, difetti normativi, riserve concorsuali e l’assenza di una consultazione pubblica adeguata nella fase di stesura dello schema.

Il decreto è ora atteso in Gazzetta Ufficiale. Da quel momento scatteranno gli inquadramenti nei nuovi ruoli con effetto retroattivo al 1° gennaio 2026, mentre il confronto con le organizzazioni sindacali si sposterà sul procedimento negoziale chiamato a definire indennità e istituti accessori.

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