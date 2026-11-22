Una riunione aperta dal Capo dello Stato albanese

La 14ª riunione della DECI – DEfence Cooperation Initiative si è svolta a Tirana con un’apertura di alto profilo istituzionale: a introdurre i lavori sono stati il Presidente della Repubblica d’Albania, Bajram Begaj, e il Ministro della Difesa albanese, Ermal Nufi. Una presenza che misura il peso politico attribuito dal Paese ospitante al formato di cooperazione e, di riflesso, al ruolo che l’Italia vi esercita.

A presiedere i lavori è stato il Sottocapo di Stato Maggiore della Difesa, Generale di Squadra Aerea Luigi Del Bene, su delega del Capo di Stato Maggiore della Difesa, Generale Luciano Portolano, che negli ultimi mesi ha illustrato al Parlamento le linee della proiezione operativa italiana nelle missioni internazionali, con i Balcani tra le aree di impegno costante.

Un’iniziativa a guida italiana permanente

La DECI è un’iniziativa permanentemente a guida italiana. Non si tratta di una presidenza a rotazione: il coordinamento resta in capo allo Stato Maggiore della Difesa, e questo spiega perché il vertice di Tirana sia stato presieduto da un alto ufficiale italiano anche in territorio albanese.

Il formato si è affermato nel tempo come piattaforma di dialogo, fiducia reciproca e collaborazione per la sicurezza e la resilienza regionale. L’appuntamento di Tirana, il quattordicesimo della serie, conferma secondo la Difesa il ruolo crescente dello strumento tra i Paesi che vi aderiscono.

I cinque temi al centro dei lavori

L’agenda ha toccato tutti i dossier che definiscono oggi la postura italiana nell’area adriatico-balcanica:

rafforzamento della cooperazione strategica e militare tra i Paesi partecipanti;

tra i Paesi partecipanti; sicurezza e stabilità dei Balcani , regione in cui l’Italia esprime da anni una presenza operativa di primo piano;

, regione in cui l’Italia esprime da anni una presenza operativa di primo piano; Difesa europea , con le sue implicazioni per i Paesi dell’area;

, con le sue implicazioni per i Paesi dell’area; contributo alle Organizzazioni Internazionali ;

; formazione del personale militare.

Non sono temi astratti. L’Italia ha assunto, ancora una volta, la guida della missione NATO in Kosovo con il generale Vergori al comando di KFOR e dal gennaio 2026 guida anche l’operazione EUFOR Althea in Bosnia-Erzegovina, dove schiera il contingente più numeroso. La DECI si inserisce in questa rete di responsabilità come livello di raccordo politico-militare tra i Paesi della regione.

L’obiettivo: una voce unica

Il messaggio uscito da Tirana è esplicito. L’impegno dei Paesi partecipanti è volto a consolidare una visione condivisa e una maggiore convergenza strategica, affinché la DECI possa affermarsi sempre più come una comunità coesa, capace di esprimere con una voce unica interessi, priorità e obiettivi comuni.

La formula indica una direzione precisa: trasformare un tavolo di consultazione in un soggetto in grado di presentarsi compatto nei consessi internazionali. Per un’area storicamente frammentata come quella balcanica, è un traguardo ambizioso, e l’Italia ne rivendica la regia.

Il ruolo del Sottocapo di Stato Maggiore

La delega a Del Bene rientra nella piena operatività della figura del Sottocapo di Stato Maggiore della Difesa, che rappresenta il vertice interforze nei formati multilaterali quando il Capo di Stato Maggiore non può presenziare. Si tratta di un incarico destinato a essere ridisegnato dal disegno di legge Difesa all’esame del Parlamento, che prevede lo sdoppiamento del Sottocapo in due figure distinte, una con responsabilità sullo Stato Maggiore e una con funzioni operative.

Perché Tirana conta per l’Italia

L’Albania è uno dei partner più stretti dell’Italia sulla sponda orientale dell’Adriatico, e la scelta di aprire il vertice con il Capo dello Stato e il Ministro della Difesa non è un dettaglio protocollare. Segnala che la cooperazione con Roma viene percepita come un asset politico, non solo tecnico-militare.

Il bilancio della 14ª riunione, letto nelle parole della Difesa, è quello di un formato che cresce: più fiducia tra i partecipanti, più convergenza sugli obiettivi, più volontà di agire insieme. La prova dei fatti arriverà sui dossier concreti — stabilità regionale, integrazione nella Difesa europea, formazione comune — che la DECI dovrà tradurre in risultati nei prossimi appuntamenti.

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