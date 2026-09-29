Venezia, poliziotto di 37 anni si toglie la vita negli spogliatoi della Polmare con la pistola d’ordinanza: «Un altro collega che ci lascia»

Era appena arrivato al lavoro. Pochi minuti dopo, il silenzio degli uffici della Polizia di frontiera marina di Venezia è stato spezzato da un colpo di pistola. Un assistente della Polizia di Stato di 37 anni si è tolto la vita domenica 27 settembre, all’interno degli spogliatoi della Polmare, al Tronchetto, utilizzando la propria arma di ordinanza.

La tragedia negli uffici del Tronchetto

Il dramma si è consumato attorno alle 13. Secondo quanto ricostruito, l’agente aveva raggiunto da poco il posto di lavoro, all’inizio del turno, quando si è allontanato dai colleghi e si è appartato negli spogliatoi. Lì ha rivolto la pistola verso di sé e ha sparato.

Quando è scattato l’allarme, per il 37enne non c’era più nulla da fare. A fare la drammatica scoperta sono stati gli stessi colleghi in servizio, che si sono trovati davanti a una scena che nessuno, in quegli uffici lagunari, avrebbe mai immaginato.

Chi era l’agente

Il poliziotto, con la qualifica di assistente, era originario della provincia di Napoli ed era entrato nella Polizia di Stato nel 2015. Da diversi anni prestava servizio a Venezia, dove ultimamente era stato assegnato alla polizia di frontiera marina. Aveva 37 anni e, come sottolineano quanti lo conoscevano, una vita intera davanti.

Stava attraversando un periodo difficile, ma il suo gesto è arrivato per tutti come un fulmine a ciel sereno. «Era un ragazzo tranquillo, una brava persona – racconta un collega – mai avrei pensato vivesse un simile dramma».

Il cordoglio della Polizia e le parole di Maccari

La Polizia di Stato di Venezia è in lutto. Il dolore per la perdita del collega ha fatto rapidamente il giro degli uffici e dei reparti, ma anche del mondo sindacale.

Sui social è intervenuto Franco Maccari, vicepresidente nazionale del sindacato Fsp Polizia di Stato, con poche parole che pesano come un macigno: «Un altro poliziotto che ci lascia». Maccari ha poi lanciato un appello che va oltre il singolo caso: da gesti come questo, ha sottolineato, bisogna iniziare a prestare più attenzione.

Un’emergenza che riguarda tutte le divise

Il caso di Venezia riporta al centro del dibattito il tema del benessere psicologico di chi indossa una divisa, un’emergenza che ogni anno torna a colpire le forze dell’ordine e sulla quale i sindacati di polizia chiedono da tempo maggiore attenzione e strumenti concreti di prevenzione e di supporto.

Se stai vivendo un momento di difficoltà o hai bisogno di parlare con qualcuno, puoi rivolgerti al Telefono Amico Italia al numero 02 2327 2327 o al Telefono Azzurro al 19696. Chiedere aiuto non è mai un segno di debolezza.