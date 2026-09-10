Venezia, DASPO per Simone Carabella dopo il blitz alla preghiera islamica cantando inno di Mameli

Il caso Simone Carabella diventa un nuovo fronte nel dibattito su sicurezza urbana, gestione dell’ordine pubblico e uso dei social come strumento di provocazione politica. L’influencer romano è stato colpito da un DASPO urbano che gli vieta di tornare nel comune di Venezia per sei mesi, dopo quanto accaduto a Mestre durante una preghiera islamica nel parco del Piraghetto.

L’episodio, avvenuto venerdì 4 settembre 2026, ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine e ha acceso una nuova polemica su un tema già sensibile nel territorio veneziano: la presenza di luoghi di preghiera islamici, il progetto di una moschea a Mestre e il rischio che tensioni sociali e religiose vengano trasformate in contenuti virali per i social network.

Il blitz al parco del Piraghetto durante la preghiera del venerdì

Secondo le ricostruzioni disponibili, Simone Carabella si sarebbe presentato al parco del Piraghetto di Mestre mentre circa 200 fedeli musulmani, in gran parte appartenenti alla comunità bengalese, erano riuniti per la preghiera del venerdì.

L’influencer avrebbe iniziato a filmarsi con il telefono, intonando l’Inno di Mameli e mostrando un panino con mortadella o prosciutto, alimenti contenenti carne di maiale e quindi non consumati dai musulmani osservanti. Alcune ricostruzioni giornalistiche riferiscono anche momenti di forte tensione con i presenti, fino all’intervento di carabinieri, polizia e militari dell’esercito impegnati sul territorio.

La situazione sarebbe degenerata rapidamente. Carabella è stato accompagnato verso la propria auto dalle forze dell’ordine, mentre sul posto cresceva la tensione tra l’influencer e alcuni fedeli.

La decisione della Questura: allontanamento da Venezia per sei mesi

Dopo l’episodio, la Questura di Venezia ha disposto nei confronti di Carabella un provvedimento di allontanamento per sei mesi. La misura è stata indicata come DASPO urbano, cioè uno strumento di prevenzione che consente al questore di vietare a una persona l’accesso a determinate aree quando la sua presenza viene ritenuta potenzialmente pericolosa per la sicurezza o per il regolare utilizzo degli spazi pubblici.

Nel concreto, il provvedimento impedisce a Carabella di rientrare nel territorio comunale veneziano per il periodo stabilito. L’influencer ha annunciato pubblicamente di voler presentare ricorso, sostenendo di essere stato sanzionato per aver cantato l’inno italiano in un parco pubblico durante una preghiera islamica.

Il sindaco Venturini: “Mestre non ha bisogno di provocatori”

La vicenda ha provocato una dura reazione politica. Il sindaco di Venezia, Simone Venturini, indipendente di centrodestra, ha criticato apertamente l’azione dell’influencer, definendola una provocazione dannosa per la città.

Venturini ha parlato di soggetti che arrivano da fuori con l’intento di cercare lo scontro, alimentare tensioni e trasformarle in contenuti per i social. Un passaggio significativo, perché sposta il caso dal semplice episodio di cronaca al più ampio tema della sicurezza urbana nell’era delle piattaforme digitali.

Il punto centrale, per l’amministrazione e per le autorità, non è soltanto la libertà di esprimere una posizione critica, ma il rischio concreto che una provocazione costruita per generare visualizzazioni possa innescare reazioni difficili da controllare in un contesto pubblico già delicato.

Il contesto: la moschea di Mestre e le tensioni nella comunità

Il blitz di Carabella si inserisce in una fase particolarmente sensibile per Mestre. Da settimane è aperto il confronto sul progetto di una moschea e di un centro islamico nell’area di via Giustizia, legato a una parte della comunità bengalese.

Il progetto è finito al centro di un braccio di ferro con il Comune di Venezia, anche perché per trasformare l’area in luogo di culto sarebbe necessaria una variante urbanistica. Dopo il rallentamento imposto dall’amministrazione comunale, alcune componenti della comunità avevano minacciato iniziative di protesta, mentre altri rappresentanti del mondo bengalese avevano preso le distanze da forme di mobilitazione più dure, chiedendo un luogo di preghiera ma nel rispetto delle regole.

In questo clima, la presenza di un influencer arrivato per filmare una contestazione durante la preghiera ha avuto un effetto immediatamente incendiario. Per questo l’episodio è stato letto non solo come una provocazione religiosa, ma anche come un potenziale problema di ordine pubblico.

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Chi è Simone Carabella e perché i suoi video fanno discutere

Simone Carabella è un content creator romano noto per video in cui si presenta in luoghi descritti come degradati o insicuri. La sua comunicazione è spesso costruita intorno a temi come illegalità, immigrazione, degrado urbano e presunta assenza dello Stato.

Il suo stile rientra in un fenomeno più ampio: quello delle cosiddette “ronde social”, contenuti in cui youtuber e influencer si riprendono mentre affrontano persone considerate sospette, presunti borseggiatori, senzatetto o gruppi ritenuti problematici. A Venezia, negli ultimi mesi, diversi creator si sono filmati mentre inseguivano presunti borseggiatori, arrivando in alcuni casi a usare vernice rossa o pistole ad acqua.

Una dinamica che preoccupa le istituzioni perché rischia di sostituire l’azione delle autorità con iniziative individuali, spesso spettacolari, progettate per ottenere attenzione online ma capaci di produrre nuove tensioni sul territorio.

Quando la sicurezza diventa spettacolo social

Il caso di Mestre evidenzia una questione cruciale per la sicurezza delle città: cosa accade quando la denuncia del degrado o dell’illegalità viene trasformata in intrattenimento digitale?

La presenza di telecamere, dirette e contenuti pensati per diventare virali può modificare il comportamento di chi riprende e di chi viene ripreso. In un contesto sensibile come una preghiera pubblica, la provocazione può trasformarsi in un innesco. Per le forze dell’ordine significa dover intervenire non soltanto per contenere un episodio specifico, ma per prevenire conseguenze più gravi.

Da qui il ricorso al DASPO urbano, che in questo caso assume una funzione preventiva: evitare che la stessa persona possa tornare sul territorio e ripetere condotte ritenute idonee a creare tensioni o problemi di sicurezza.

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