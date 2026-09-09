Vannacci al seminario della Polizia, scoppia il caso: il Viminale stoppa l’aggiornamento professionale

È diventato un caso politico e sindacale il convegno in programma a Torino il 18 settembre 2026, dal titolo “Insicurezza urbana: il ruolo delle istituzioni e degli imprenditori”, organizzato da Fsp Polizia di Stato insieme a Fmpi. Al centro della polemica c’è la presenza tra i relatori di Roberto Vannacci, europarlamentare e fondatore di Futuro Nazionale.

L’iniziativa, inizialmente indicata come seminario valido ai fini dell’aggiornamento professionale per il personale della Polizia di Stato, ha provocato la reazione del Silp Cgil Piemonte e di diversi esponenti dell’opposizione. Dopo le proteste, è arrivata la precisazione del Dipartimento della Pubblica Sicurezza: il convegno sarà una iniziativa sindacale, non vedrà la partecipazione del questore di Torino Massimo Gambino e non costituirà aggiornamento professionale per gli appartenenti alla Polizia di Stato.

Il convegno del 18 settembre a Torino

Il seminario è previsto per il 18 settembre, a partire dalle ore 9, presso l’Hotel NH Torino Centro, in corso Vittorio Emanuele II. Il tema scelto dagli organizzatori è quello della sicurezza urbana, con particolare attenzione al ruolo delle istituzioni e del mondo imprenditoriale nella gestione delle aree percepite come insicure.

Secondo il programma diffuso inizialmente, l’iniziativa avrebbe dovuto prevedere i saluti del questore di Torino Massimo Gambino e una tavola rotonda con diversi interventi. Tra i nomi indicati figurano Roberto Vannacci, il condirettore di Libero Pietro Senaldi, il criminologo clinico Emilio Chiodo, l’imprenditore Francesco Toselli, il segretario generale nazionale dell’Fsp Polizia di Stato Valter Mazzetti e il segretario generale torinese Luca Pantanella. A moderare l’incontro dovrebbe essere Fabrizio Lotti, segretario generale nazionale aggiunto dell’Fsp.

A far esplodere il caso è stata soprattutto la circostanza che il seminario fosse stato presentato come attività riconoscibile ai fini dell’autoformazione del personale della Polizia di Stato.

La contestazione del Silp Cgil: “Evento con connotazione politica”

Il Silp Cgil Piemonte ha chiesto al questore di Torino la revoca del provvedimento con cui il convegno sarebbe stato riconosciuto come attività di aggiornamento professionale.

Secondo il segretario generale piemontese del Silp, Nicola Rossiello, la presenza di Vannacci farebbe venire meno i presupposti necessari per qualificare l’iniziativa come formazione professionale. Il sindacato ha richiamato la necessità che eventi di questo tipo mantengano una natura tecnico-scientifica e una stretta neutralità rispetto a qualsiasi connotazione politica.

Nel mirino del Silp Cgil sono finiti anche i riferimenti normativi e costituzionali legati al ruolo delle forze di polizia. In particolare, il sindacato ha richiamato l’articolo 98 della Costituzione, relativo al servizio esclusivo alla Nazione da parte dei pubblici impiegati, e l’articolo 14 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, oltre alle direttive del Dipartimento della Pubblica Sicurezza in materia di formazione.

Per il Silp, il punto non riguarderebbe la libertà di organizzare un convegno sindacale, ma il riconoscimento dell’evento come aggiornamento professionale per gli operatori di polizia.

La precisazione del Dipartimento della Pubblica Sicurezza

Dopo l’apertura della polemica, il Dipartimento della Pubblica Sicurezza è intervenuto per chiarire la natura dell’iniziativa.

La precisazione è netta: il convegno è una iniziativa sindacale, non è prevista la partecipazione del questore di Torino e l’evento non costituirà aggiornamento professionale per gli appartenenti alla Polizia di Stato.

Una presa di posizione che ha modificato il quadro della vicenda, ridimensionando il profilo istituzionale dell’appuntamento e separando l’iniziativa sindacale dal percorso formativo ufficiale del personale.

La replica degli organizzatori: “Nessuna censura sul confronto”

A rispondere alle critiche è stato Luca Pantanella, segretario generale dell’Fsp Polizia di Stato Torino, che ha definito incomprensibile l’atteggiamento di Cgil e sinistra nei confronti della sigla sindacale e dell’europarlamentare Vannacci.

Secondo Pantanella, in passato l’Fsp avrebbe invitato ai propri tavoli rappresentanti politici di diversi schieramenti. L’obiettivo del convegno, ha spiegato, sarebbe quello di discutere di sicurezza urbana, degrado e possibili soluzioni per rendere la città più sicura e attrattiva anche dal punto di vista economico.

Il rappresentante dell’Fsp ha inoltre rivendicato la libertà di espressione e la legittimità del confronto, sostenendo che eventuali divergenze politiche non dovrebbero tradursi in tentativi di censurare un evento sindacale.

Le opposizioni chiedono chiarimenti a Piantedosi

Il caso è rapidamente arrivato sul piano politico nazionale. La vicepresidente del Senato del Partito Democratico, Anna Rossomando, ha annunciato un’interrogazione al ministro dell’Interno Matteo Piantedosi per chiarire come e perché l’iniziativa fosse stata classificata come aggiornamento professionale con possibile esonero dal servizio.

Dure anche le parole di Nicola Fratoianni, leader di Alleanza Verdi e Sinistra, che ha chiesto al governo di spiegare quale contributo alla formazione professionale della Polizia di Stato potessero offrire le idee e le proposte di Vannacci. Fratoianni ha inoltre sollecitato l’annullamento del riconoscimento professionale e l’astensione del questore dalla partecipazione all’evento.

Critiche sono arrivate anche dal Movimento 5 Stelle piemontese, che ha contestato la ricostruzione secondo cui l’iniziativa non sarebbe stata inizialmente qualificata come seminario formativo. La capogruppo regionale Sarah Disabato ha parlato di un tentativo di correzione dopo la diffusione della notizia.

Sul tema è intervenuto anche il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, che ha espresso perplessità sull’ipotesi che un evento con Vannacci come relatore principale potesse essere considerato attività formativa per il personale della Polizia.

Solidarietà al questore di Torino

Parallelamente alle critiche, diverse sigle sindacali di polizia hanno espresso solidarietà al questore Massimo Gambino, ritenendo che sia stato coinvolto in una polemica di natura politica.

In una nota congiunta, Siulp, Sap, Siap, Coisp-Mosap e Fsp hanno difeso il questore, sostenendo che la sicurezza non appartiene né alla destra né alla sinistra e che il sindacato di polizia deve poter discutere liberamente di questi temi.

Secondo le sigle, un eventuale saluto istituzionale del questore non avrebbe trasformato l’iniziativa sindacale in un evento dell’Amministrazione. Allo stesso modo, la partecipazione di un relatore con incarico politico non basterebbe automaticamente a qualificare il convegno come manifestazione politica.

Anche l’Associazione nazionale funzionari di polizia ha espresso solidarietà al questore di Torino, invitando a distinguere tra un eventuale saluto istituzionale e la partecipazione effettiva ai lavori del convegno.

Futuro Nazionale difende Vannacci

Da Futuro Nazionale è arrivata una replica alle critiche rivolte a Roberto Vannacci. Il deputato piemontese Emanuele Pozzolo ha respinto l’idea che si possa impedire la partecipazione dell’europarlamentare a un confronto pubblico.

Il messaggio politico è chiaro: Futuro Nazionale rivendica il diritto di Vannacci a intervenire e accusa gli avversari di voler stabilire chi possa parlare e chi no.

Resta dunque confermato il nodo principale della vicenda: il convegno potrà svolgersi come iniziativa sindacale, ma non sarà riconosciuto come aggiornamento professionale per gli appartenenti alla Polizia di Stato.

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